Юрий Каминский: «Я понимаю, что Куклина не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу»
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о прогрессе Ларисы Куклиной.
– После начала совместной работы с Ларисой Куклиной ожидали от нее таких результатов?
– Нет, конечно. Я всегда говорил, что совпала удача, хорошая стрельба и ход. Ходом она ожидаемо добавила, хотя вижу некоторые резервы и на будущее. При этом я понимаю, что она не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу.
Некоторые элементы в стрелковой части мы отрабатывали на Семинском перевале, и они сработали сейчас.
– В долгосрочной перспективе ждете от нее успехов в решающих гонках на чемпионате России?
– Это будет зависеть от того, как соперники подойдут и мы подойдем. Будем надеяться, что она там будет выглядеть лучше, чем в начале сезона, и сможет бороться за призовые места, – сказал Каминский.
И жизнь ,и спорт, и отдых - в интернете ! Когда Шашиловские девчонки стали " ногами выбивать двери в сборную " пришлось тренироваться Ларе с настоящим тренером , что и дало свои результаты ! Но,, это внутренние соревнования , и Лара своё уже упустила .Муж далеко не тренер , как ему хотелось .. И он её сам и " запорол " ....Стрелок она, всё же, не плохой .. но тихоходка. И в её возрасте, прогресса в скорости, ждать ей уже неоткуда ..Так что, пусть скажет своему милому и себе - большое спасибо !
Я, например, исходя из текста интервью, понимаю так: Лариса не бегунок, она стрелок, поэтому мы работаем над тем, чтобы сохранить стрельбу, пытаясь увеличить ее скорость.