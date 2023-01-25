Юрий Каминский: «Я понимаю, что Куклина не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о прогрессе Ларисы Куклиной. 

– После начала совместной работы с Ларисой Куклиной ожидали от нее таких результатов?

– Нет, конечно. Я всегда говорил, что совпала удача, хорошая стрельба и ход. Ходом она ожидаемо добавила, хотя вижу некоторые резервы и на будущее. При этом я понимаю, что она не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу.

Некоторые элементы в стрелковой части мы отрабатывали на Семинском перевале, и они сработали сейчас.

– В долгосрочной перспективе ждете от нее успехов в решающих гонках на чемпионате России?

– Это будет зависеть от того, как соперники подойдут и мы подойдем. Будем надеяться, что она там будет выглядеть лучше, чем в начале сезона, и сможет бороться за призовые места, – сказал Каминский. 

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13 комментариев

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Биатлонная зима
Лара снимает пенки в этом сезоне. Вот, что значит стрельба.Казакевич ,Миронова ….. учитесь
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Марина Федоткина
Если бы Лара изначально тренировалась с настоящим тренером , а не с мужем , может ещё как-то и прогрессировала по- маленьку , а теперь .........!Когда Лара , после длительного перерыва , (,примерно длинной в лет 6 ....)Попала в сборную - это был нонсенс !!! Зато Губер верещал по всем эфирам , что Лара - офигительный снайпер !!!! Да таким офигительным оказалась , что однажды в гонке с 4 рубежами 11 промахов настреляла .. А закономерность вылилась из её работы с мужем , как с тренером !Некогда было им тренироваться , они рекламировали покупки из магазинов , косметику, и снимали видео как правильно нужно делать зарядку и ,те или иные упражнения дома и на свежем воздухе !!! К тому же они ещё и родители , время нужно было уделять и ребёнку тоже !Пока на её место в сборной претендентов не было - так у них всё и протекало.. -
И жизнь ,и спорт, и отдых - в интернете ! Когда Шашиловские девчонки стали " ногами выбивать двери в сборную " пришлось тренироваться Ларе с настоящим тренером , что и дало свои результаты ! Но,, это внутренние соревнования , и Лара своё уже упустила .Муж далеко не тренер , как ему хотелось .. И он её сам и " запорол " ....Стрелок она, всё же, не плохой .. но тихоходка. И в её возрасте, прогресса в скорости, ждать ей уже неоткуда ..Так что, пусть скажет своему милому и себе - большое спасибо !
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тоторо
Ответ Афанасия
а кто у Шашилова вообще стрельбой занимается? Кто-то же Иру учит, учит и никак не научит
николай степаныч. я думаю там в голове проблемы , ведь шевченко то стрелок более менее. ну и по ветру они ориентироваться не умеют , все подсказок ждут. лариса, ульяна например умеют сами ориентироваться по ветру
+1
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+1
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Афанасия
Ответ Альпака
Лариса может и побежит быстрее, а Казакевич стрелять уже не научат
а кто у Шашилова вообще стрельбой занимается? Кто-то же Иру учит, учит и никак не научит
+3
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+3
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Ltsoy
Каминский прав, это удача, просто все совпало . Но быстрая стрельба и точная все же позволит Куклиной выигрывать на каждом рубеже прилично, и при плохой стрельбе соперниц попадать на подиум
+4
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+4
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Альпака
Ответ Третий подход к снаряду
То есть - "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"? Чего опять такое выборочное видение? То, что он говорит, что Лариса ходом прибавила, и еще видны резервы прибавить, - это вы не заметили. А заметили только то, что она не будет сильнейшей ходом. Как будто были предпосылки, что она побежит быстрее, чем Казакевич ))) Я хренею с таких "знатоков-любителей биатлона".
Лариса может и побежит быстрее, а Казакевич стрелять уже не научат
+3
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+3
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тоторо
Ответ Третий подход к снаряду
Заголовочек такой себе, в духе спортса. Всё течет, всё изменяется, кроме уровня ньюсмейкеров и пользователей, пишущих комменты, прочтя только заголовок ))) Я, например, исходя из текста интервью, понимаю так: Лариса не бегунок, она стрелок, поэтому мы работаем над тем, чтобы сохранить стрельбу, пытаясь увеличить ее скорость.
что непонятного во фрвзе ’При этом я понимаю, что она не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу.’?
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тоторо
Ответ RoyalSpirit:
В биатлоне скорость - это сумма бега и стрельбы
спасибо кэп
0
0
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Третий подход к снаряду
Заголовочек такой себе, в духе спортса. Всё течет, всё изменяется, кроме уровня ньюсмейкеров и пользователей, пишущих комменты, прочтя только заголовок )))
Я, например, исходя из текста интервью, понимаю так: Лариса не бегунок, она стрелок, поэтому мы работаем над тем, чтобы сохранить стрельбу, пытаясь увеличить ее скорость.
+3
-3
0
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RoyalSpirit:
Ответ тоторо
ну вот даже ЮМ подтвердил что скорость Ларе не поставить увы(
В биатлоне скорость - это сумма бега и стрельбы
+1
0
+1
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Третий подход к снаряду
Ответ тоторо
ну вот даже ЮМ подтвердил что скорость Ларе не поставить увы(
То есть - "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"? Чего опять такое выборочное видение? То, что он говорит, что Лариса ходом прибавила, и еще видны резервы прибавить, - это вы не заметили. А заметили только то, что она не будет сильнейшей ходом. Как будто были предпосылки, что она побежит быстрее, чем Казакевич ))) Я хренею с таких "знатоков-любителей биатлона".
+4
-2
+2
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тоторо
ну вот даже ЮМ подтвердил что скорость Ларе не поставить увы(
+4
-2
+2
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притвиц
Умный тренер-лыжник сразу понял , что быстрый ход занятие не для Куклиной.
+5
-1
+4
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