Юрий Каминский: «Я понимаю, что Куклина не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу»

Тренер сборной России по биатлону высказался о прогрессе Ларисы Куклиной.

– После начала совместной работы с ожидали от нее таких результатов?

– Нет, конечно. Я всегда говорил, что совпала удача, хорошая стрельба и ход. Ходом она ожидаемо добавила, хотя вижу некоторые резервы и на будущее. При этом я понимаю, что она не будет сильнейшей ходом и придется уповать на стрельбу.

Некоторые элементы в стрелковой части мы отрабатывали на Семинском перевале, и они сработали сейчас.

– В долгосрочной перспективе ждете от нее успехов в решающих гонках на чемпионате России?

– Это будет зависеть от того, как соперники подойдут и мы подойдем. Будем надеяться, что она там будет выглядеть лучше, чем в начале сезона, и сможет бороться за призовые места, – сказал Каминский.