Лариса Куклина: «На меня была докладная со стороны Шашилова. По какой причине, мне до сих пор не известно»

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос о разногласиях с Михаилом Шашиловым, в группе которого она тренировалась в прошлом сезоне.

– Есть версия, что вы не сработались с Шашиловым, потому что ему не нравилось, что муж (Михаил Куклин) лезет в его работу. Насколько она верная?

– Миша ни разу не лез в подготовку. Вообще ни разу. Он даже сам мне сказал изначально, когда позапрошлой весной меня определили в группу к Шашилову: «У тебя есть тренер – Михаил Викторович Шашилов. Я не собираюсь лезть в тренировочный процесс, чтобы не было солянки».

Потому что когда начинаются со стороны подсказки: «А может, вот так?» – получается эта солянка. Потом ты не найдешь конца и края, почему нет результата. Так я тренируюсь полностью по его планам, чтобы хотя бы мы сделали какие-то выводы и анализы. Это будет намного проще и легче для нас самих.

– После того как Ильшат Нигматуллин сказал, что на его жену и спортсменку Ульяну Нигматуллину Шашилов писал докладную, твой супруг отреагировал в соцсетях, что знает еще одну спортсменку, на которую Михаил Викторович ее писал. Очевидно, какую спортсменку он имел в виду. Что у вас с ним случилось?

– Да, докладная была на меня с его стороны. Даже не знала про нее. Мне кто-то из другого состава тренеров сказал, что Михаил Викторович ее на меня написал. По какой причине она была, мне до сих пор не известно.

– Как после этого дальше работать с тренером?

– Конечно, когда тренер тебе не доверяет и весь подготовительный период следит за тобой, то немножко неприятно. Я все-таки спортсмен-профессионал. Соответственно, я в команде за высшим результатом.

Когда недоверие идет от тренера, это, наверное, не моя проблема. Я несколько раз пыталась поговорить с Михаилом Викторовичем, но он такой человек – закрытый, у него разговор короткий, – сказала Куклина.

Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»

Михаил Куклин: «Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую Шашилов писал докладные. Это ######, товарищи»