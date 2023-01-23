Лариса Куклина: «На меня была докладная со стороны Шашилова. По какой причине, мне до сих пор не известно»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Михаил Куклин Михаил Шашилов Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос о разногласиях с Михаилом Шашиловым, в группе которого она тренировалась в прошлом сезоне.

– Есть версия, что вы не сработались с Шашиловым, потому что ему не нравилось, что муж (Михаил Куклин) лезет в его работу. Насколько она верная?

– Миша ни разу не лез в подготовку. Вообще ни разу. Он даже сам мне сказал изначально, когда позапрошлой весной меня определили в группу к Шашилову: «У тебя есть тренер – Михаил Викторович Шашилов. Я не собираюсь лезть в тренировочный процесс, чтобы не было солянки».

Потому что когда начинаются со стороны подсказки: «А может, вот так?» – получается эта солянка. Потом ты не найдешь конца и края, почему нет результата. Так я тренируюсь полностью по его планам, чтобы хотя бы мы сделали какие-то выводы и анализы. Это будет намного проще и легче для нас самих.

– После того как Ильшат Нигматуллин сказал, что на его жену и спортсменку Ульяну Нигматуллину Шашилов писал докладную, твой супруг отреагировал в соцсетях, что знает еще одну спортсменку, на которую Михаил Викторович ее писал. Очевидно, какую спортсменку он имел в виду. Что у вас с ним случилось?

– Да, докладная была на меня с его стороны. Даже не знала про нее. Мне кто-то из другого состава тренеров сказал, что Михаил Викторович ее на меня написал. По какой причине она была, мне до сих пор не известно.

– Как после этого дальше работать с тренером?

– Конечно, когда тренер тебе не доверяет и весь подготовительный период следит за тобой, то немножко неприятно. Я все-таки спортсмен-профессионал. Соответственно, я в команде за высшим результатом.

Когда недоверие идет от тренера, это, наверное, не моя проблема. Я несколько раз пыталась поговорить с Михаилом Викторовичем, но он такой человек – закрытый, у него разговор короткий, – сказала Куклина.

Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»

Михаил Куклин: «Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую Шашилов писал докладные. Это ######, товарищи»

47 комментариев

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тоторо
Ответ Velirpa
не пошла на ужин с ним?
с ним иришка пошла
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тоторо
Ответ khinskiy
Понял. Но тогда возникает вопрос, а в чём суть очередной докладной "мастера доносов" Шашилова? Куклин тогда ещё не числился тренером сборной и воспринимался как постороннее лицо, но разве не проще попросить саму Куклину сосредоточиться на подготовке в олимпийский сезон? Или Шашилов уже тогда не разговаривал с Куклиной?
помню он в том году периодически во воемя км в интервью говорил что некоторые его спортсменки пропускают тренировки или опаздывают. к чему кще придраться можно? либо что лариса опаздывала либо что куклин мешал ее подготовке
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khinskiy
Ответ тоторо
докладывал он в олимпийское межсезонье на нее и ульяну,а о чем он там писал одному богу известно Читай внимательно текст вью * Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, что тренер Михаил Шашилов писал на нее докладную в ПРОШЛОМ сезоне.*https://www.sport-express.ru/biathlon/news/kuklina-rasskazala-chto-shashilov-pisal-na-nee-dokladnuyu-2027244/
Понял.
Но тогда возникает вопрос, а в чём суть очередной докладной "мастера доносов" Шашилова?
Куклин тогда ещё не числился тренером сборной и воспринимался как постороннее лицо, но разве не проще попросить саму Куклину сосредоточиться на подготовке в олимпийский сезон?
Или Шашилов уже тогда не разговаривал с Куклиной?
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штрафной круг
в борьбе все средства хороши. м.шашилов.
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Слезы Светы Слепцовой
Ответ Николай Глыбочко
Бровекраскина ничего не знала, ну-ну... Стоило всё удачно сложиться на одном этапе, сразу найден виновник предыдущих неудач. А вообще, думаю на КМ была бы на тридцатых местах. На последнем круге Носкова с Каплиной отыграли почти полминуты!!! Эти её победы на фоне просто ужасной стрельбы остальных участниц. Общий уровень женского биатлона в России явно упал.
А Лариса виновата в том, что уровень женской сборной на дне? Никто не говорит, что она гений биатлона, но в том, что 32-летнюю черепашку никто не может обогнать на соревнованиях, она не виновата уж точно.
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alklimov2018
Так недавно же было в тв-интервью что муж всегда рядом, всегда помогает, что карьеру ради ее закончил (вроде бы?) и его заслуга в ее успехах.
Сложно представить, что при этом он далек от тренировочного процесса.
+3
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Люблю Женьку
Ответ Николай Глыбочко
Бровекраскина ничего не знала, ну-ну... Стоило всё удачно сложиться на одном этапе, сразу найден виновник предыдущих неудач. А вообще, думаю на КМ была бы на тридцатых местах. На последнем круге Носкова с Каплиной отыграли почти полминуты!!! Эти её победы на фоне просто ужасной стрельбы остальных участниц. Общий уровень женского биатлона в России явно упал.
Так на последнем круге Лорик шла на расслабоне, а Носкова с Каплиной боролись между собой за 🥈 и 🥉.
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Николай Глыбочко
Бровекраскина ничего не знала, ну-ну... Стоило всё удачно сложиться на одном этапе, сразу найден виновник предыдущих неудач. А вообще, думаю на КМ была бы на тридцатых местах. На последнем круге Носкова с Каплиной отыграли почти полминуты!!! Эти её победы на фоне просто ужасной стрельбы остальных участниц. Общий уровень женского биатлона в России явно упал.
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Kvik75
Ответ oleg9999
Физруку лошадки сподручнее, какие такие спортсменки не знает
он тебя тренировал? или языком почесать
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Гаубиц
Ответ Игорь Мельников
Ну да, как всегда, Куклина лукавит. Павлова про отношение к ней Шашилова всегда врала . Кайшеву неконфликтную, которая молча уехала с его сборов, чтоб олимпийский сезон спасти, виновной объявил, и поторопился списать. Куклина вдруг потеряла в олимпийский сезон стрельбу, Гореева вдруг запешеходила у него, Миронова едва доехала до ОИ, до сих пор в себя прийти не может. Ну очень хороший тренер, никогда не лукавит, за всех у него душа болит, ну очень болит...
Ещё и Акимова "отказалась" бежать в смешанной эстафете на ЧМ)
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Velirpa
не пошла на ужин с ним?
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Gondeira
Ответ Афанасия
Она первая эту тему не поднимала. Я полное вью прочитала, там Кузнецов зачем-то сам эту тему поднял и стал раздувать. А спортсу бы «погромче» цитату.
А на послать с вопросами на которые не хочешь отвечать - не дано?
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Bernie
Сборная не резиновая же))) куда ему своих было девать перед Олимпиадой то ?)
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Афанасия
Ответ тоторо
он в турции от мобилизации скрывался все это воемян
Ого, не знала
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тоторо
Ответ khinskiy
С какой стати тогда Шашилов регулярно докладывал о подготовке Куклиной, если она была не в его группе?
докладывал он в олимпийское межсезонье на нее и ульяну,а о чем он там писал одному богу известно
Читай внимательно текст вью * Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, что тренер Михаил Шашилов писал на нее докладную в ПРОШЛОМ сезоне.*https://www.sport-express.ru/biathlon/news/kuklina-rasskazala-chto-shashilov-pisal-na-nee-dokladnuyu-2027244/
+3
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khinskiy
Ответ тоторо
в межсезонье 2020/21 она готвилась на самоподготовке из за пандемии и не числилась в группе МВ
С какой стати тогда Шашилов регулярно докладывал о подготовке Куклиной, если она была не в его группе?
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тоторо
Ответ Афанасия
В этом сезоне его рядом с Ларисой на сборах точно нет. Даже Новый год она отмечала с дочкой, Каминским, Корневым и Ерёминым вместе.
он в турции от мобилизации скрывался все это воемян
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тоторо
Ответ khinskiy
Скорее всего речь идёт о межсезонье-2020, когда Куклина пропустила несколько сборов, но при этом они с Шашиловым обменивались бодрыми сообщениями, что всё под контролем, дела идут прекрасно. Один раз даже Лара выехала на сбор, судя по видео из инстаграма, но так до него и не доехала. Видимо, по этому поводу и была написана докладная.
в межсезонье 2020/21 она готвилась на самоподготовке из за пандемии и не числилась в группе МВ
+5
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khinskiy
Скорее всего речь идёт о межсезонье-2020, когда Куклина пропустила несколько сборов, но при этом они с Шашиловым обменивались бодрыми сообщениями, что всё под контролем, дела идут прекрасно.
Один раз даже Лара выехала на сбор, судя по видео из инстаграма, но так до него и не доехала.
Видимо, по этому поводу и была написана докладная.
+2
-4
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re#mn
о как , значит Шашилов письмишко в тихую сочинил и отправил , и даже причину не сказал , а она до сих пор её не знает , бедняжка..! - прекрасно знает, Шашилов на доносчика меньше всего смахивает, мог написать , был вынужден, сразу напомнило в сравнении :"Я все-таки спортсмен-профессионал" - "мама, не мешай, я же блогер" ответ там был достойный этой ситуации
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udod
Размалюется как кукла крашена, и глазки строит, просю принять меры - написал Шашилов в докладной
+4
-7
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Афанасия
Ответ Марина Федоткина
Как Лара быстро зазналась, стоило пару раз выиграть внутренние соревнования ! И .. сразу нашёлся виновный, в её с мужем " горе-тренировках "! Мужикам - тренерам , работающим с женским коллективом, нужно ещё при жизни орден мужиства давать ! Я б , на месте тренеров , всяких мужей , жен , папок , мамок , на время тренировок и сориков , изолировала от спортсменов .. Или пусть сами тренируют, тогда и " по Сеньке шапка " будет , и будет доподлинно известно, к кому претензии предъявлять . А ,что касается докладных , то " на ровном месте даже прыщ не вскакивает !"Значит были к этому предпосылки . !
Она первая эту тему не поднимала. Я полное вью прочитала, там Кузнецов зачем-то сам эту тему поднял и стал раздувать. А спортсу бы «погромче» цитату.
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Афанасия
Ответ тоторо
да он просто двуличный, то что поздравил не значит что хорошо относится к спортсменке. а старое поминать очень даже нужно чтоб у некоторых глаза открылись на эту персону
Да я своим комментарием не на стороне Шашилова же)) просто скандалы надоели, особенно когда начинают в прошлых сезонах копаться. А к Михал Викторовичу вопросов, конечно, много, хотя бы - что он сделал с Гореевой и т.д.
+3
-1
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Марина Федоткина
Как Лара быстро зазналась, стоило пару раз выиграть внутренние соревнования ! И .. сразу нашёлся виновный, в её с мужем " горе-тренировках "! Мужикам - тренерам , работающим с женским коллективом, нужно ещё при жизни орден мужиства давать ! Я б , на месте тренеров , всяких мужей , жен , папок , мамок , на время тренировок и сориков , изолировала от спортсменов .. Или пусть сами тренируют, тогда и " по Сеньке шапка " будет , и будет доподлинно известно, к кому претензии предъявлять . А ,что касается докладных , то " на ровном месте даже прыщ не вскакивает !"Значит были к этому предпосылки . !
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Ковид 07.10.52
Только вылезла на пьедестал в отстойных соревнованиях и так уже долбануло...зря она начала тренеров обсуждать...скоро будет опять плакать, что форму потеряла и этот тренер тоже плох...
+7
-11
-4
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