Черезов о «Гонке звезд»: «Сейчас начну готовиться. Надо будет попробовать до финиша доехать как‑нибудь»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал о предстоящем участии в «Гонке звезд», которая пройдет в Москве 5 февраля.

– Уже готовитесь к «Гонке звезд»?

– Сейчас начну. С моим рабочим графиком очень тяжело системно заниматься этой подготовкой. В гонке надо будет попробовать до финиша доехать как‑нибудь, ха-ха.

– С каким чувством ждете этого события?

– На самом деле, все это очень круто. Здорово, что проходят такие мероприятия и что есть люди, которые могут их организовать на хорошем уровне.

Важно, что здесь формат шоу, поэтому у участников соревнований не будет высокой психологической нагрузки. Это, конечно же, плюс. Само собой, для зрителей такие мероприятия – возможность увидеть в деле полюбившихся им спортсменов.

Конечно, спортсмены, завершившие карьеру, уже находятся не в той форме, в какой они их привыкли видеть, но все же, – сказал Черезов.

Шипулин, Майгуров, Легков, Черезов, Зайцева, Богалий и Юрлова выступят в «Гонке звезд» по биатлону 5 февраля