Иван Черезов: «Этот сезон спортсмены могут выступать на лыжах, которые накопились в их базе, но в последующие годы придется сложнее»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов высказался о проблемах с инвентарем в условиях санкций.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о нехватке патронов и других проблемах импортозамещения.

– Майгуров тут в большинстве случаев прав. Так оно и есть. Во всем мире производством оружия (для биатлона) занимаются всего лишь два завода в мире – концерн «Калашников» и немецкий «Аншутц». Что касается патронов, то у нас их выпускают в городе Климовск. Относительно качества, которое может устраивать, это патроны «Олимп».

Если смотреть на все это со стороны бизнеса, то это нерентабельно. Бизнесу это неинтересно. Так как я работал на концерне «Калашников», знаю, что винтовки, которые производятся, с экономической точки зрения не бьются по финансам. Это затраты на предприятии.

Когда у топовых менеджеров стоит вопрос, как поднимать предприятие, то они, конечно, это все в комплексе смотрят. Потому что объем работы там большой, много разных производств. И понятно, что вопросам, связанным с производством спортивного оружия, приходится уделять где‑то меньше внимания. Да, эта проблема существует. То же касается патронов.

Если говорить об экипировке, то здесь, конечно же, более решаемые вопросы. Многие уже начинают у нас шить.

Что же касается лыж и ботинок уровня топовых спортсменов, то те же самые лыжи – сложная технология, нарабатываемая десятилетиями. У каждой марки лыж есть свои секреты. Те же структуры, которые наносятся на лыжи, – тоже тонкая многолетняя работа. Сейчас это проблема серьезная.

Да, понятно, что этот сезон спортсмены могут выступать на тех лыжах, которые накопились в их базе, но в последующие годы придется сложнее. Понятно, что топовые спортсмены в единичных случаях как‑то могут эти вопросы закрывать, однако для всех остальных это очень сложно.

– Как обстоят дела в этом отношении непосредственно у биатлонистов Удмуртии?

– Опять же, этот сезон мы еще можем пройти на старых запасах, а в следующем с каждым месяцем проблема будет ощущаться все острее, – сказал Черезов.