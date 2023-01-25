Иван Черезов: «Этот сезон спортсмены могут выступать на лыжах, которые накопились в их базе, но в последующие годы придется сложнее»

Теги Иван Черезов сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов высказался о проблемах с инвентарем в условиях санкций.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о нехватке патронов и других проблемах импортозамещения.

– Майгуров тут в большинстве случаев прав. Так оно и есть. Во всем мире производством оружия (для биатлона) занимаются всего лишь два завода в мире – концерн «Калашников» и немецкий «Аншутц». Что касается патронов, то у нас их выпускают в городе Климовск. Относительно качества, которое может устраивать, это патроны «Олимп».

Если смотреть на все это со стороны бизнеса, то это нерентабельно. Бизнесу это неинтересно. Так как я работал на концерне «Калашников», знаю, что винтовки, которые производятся, с экономической точки зрения не бьются по финансам. Это затраты на предприятии.

Когда у топовых менеджеров стоит вопрос, как поднимать предприятие, то они, конечно, это все в комплексе смотрят. Потому что объем работы там большой, много разных производств. И понятно, что вопросам, связанным с производством спортивного оружия, приходится уделять где‑то меньше внимания. Да, эта проблема существует. То же касается патронов.

Если говорить об экипировке, то здесь, конечно же, более решаемые вопросы. Многие уже начинают у нас шить.

Что же касается лыж и ботинок уровня топовых спортсменов, то те же самые лыжи – сложная технология, нарабатываемая десятилетиями. У каждой марки лыж есть свои секреты. Те же структуры, которые наносятся на лыжи, – тоже тонкая многолетняя работа. Сейчас это проблема серьезная.

Да, понятно, что этот сезон спортсмены могут выступать на тех лыжах, которые накопились в их базе, но в последующие годы придется сложнее. Понятно, что топовые спортсмены в единичных случаях как‑то могут эти вопросы закрывать, однако для всех остальных это очень сложно.

– Как обстоят дела в этом отношении непосредственно у биатлонистов Удмуртии?

– Опять же, этот сезон мы еще можем пройти на старых запасах, а в следующем с каждым месяцем проблема будет ощущаться все острее, – сказал Черезов.

13 комментариев

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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ну дык мы вроде конкретно щас ситуацию с патронами обсуждаем)
И с лыжами тоже, с лыжами в первую очередь. Патроны какие-никакие есть, сколько-то.
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Винтовки были, не спорю, но лыжи, коньки, клюшки, всё было импортным.
ну дык мы вроде конкретно щас ситуацию с патронами обсуждаем)
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ну да ну да, все биатлонисты бегали с ижевскими винтовками с собственными патронами, по поводу лыж согласна что всегда бегали на импорте
Винтовки были, не спорю, но лыжи, коньки, клюшки, всё было импортным.
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Никогда в СССР ничего не было рентабельным. И спортивные сборные СССР всегда обеспечивались импортным инвентарём, или спецзаказом.
ну да ну да, все биатлонисты бегали с ижевскими винтовками с собственными патронами, по поводу лыж согласна что всегда бегали на импорте
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
то есть в ссср все рентабельно было и винтовки в нужном количестве выпускали и патроны для них а щас вдруг нерентабельно стало. если уж такипроблемы с патронами, так покупайте х через казахстан по параллельнму импорту,в чем проблема?
Никогда в СССР ничего не было рентабельным. И спортивные сборные СССР всегда обеспечивались импортным инвентарём, или спецзаказом.
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тоторо
Ответ radio_weiss
В СССР вопрос рентабельности вообще не стоял. Стоял вопрос выполнить план, спущенный сверху.
ах ну да о чем это я мы ж в век капитализма живем
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-1
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radio_weiss
Ответ тоторо
то есть в ссср все рентабельно было и винтовки в нужном количестве выпускали и патроны для них а щас вдруг нерентабельно стало. если уж такипроблемы с патронами, так покупайте х через казахстан по параллельнму импорту,в чем проблема?
В СССР вопрос рентабельности вообще не стоял. Стоял вопрос выполнить план, спущенный сверху.
+2
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+2
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Andrey Novikov
Ответ штрафной круг
в стране нефтигаза нету пластиковых лыж. да уж. сложно нам. на австрию вся надёга. сами мы походу безрукие.
Других проблем в стране нет! Да все эти разработки не для беговых лыж делались. Горные лыжи и прыжки с трамплина двигали развитие технологий, а у нас они не очень популярны.
0
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Andrey Novikov
Я не понимаю сути проблемы. Если все в одинаковых условиях, то какая разница на каких лыжах все бегают? Это если стоит задача за рубежом побеждать, то да, реальная проблема.
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-2
-2
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JL JL
Раньше мы все пели: все выше, выше и выше, а, теперь дружно затянем: все сложнее, сложнее, сложнеее
0
0
0
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штрафной круг
в стране нефтигаза нету пластиковых лыж. да уж. сложно нам. на австрию вся надёга. сами мы походу безрукие.
+1
-2
-1
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LoRa
Ни лыж, ни патронов... Только снег!!
+3
0
+3
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тоторо
то есть в ссср все рентабельно было и винтовки в нужном количестве выпускали и патроны для них а щас вдруг нерентабельно стало.
если уж такипроблемы с патронами, так покупайте х через казахстан по параллельнму импорту,в чем проблема?
+1
-1
0
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