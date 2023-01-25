Брезаз-Буше о беременности: «Это был личный выбор, но также и профессиональный – я хотела сделать паузу и перезапустить себя к Олимпиаде-2026»

Теги сборная Франции жен Олимпиада-2026 Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как беременность повлияла на ее жизнь. 

«Прошлой весной мы с мужем решили родить ребенка. Я сделала личный выбор, но также и профессиональный, который заключался в том, чтобы сделать паузу и перезапустить себя к Олимпиаде в Италии в 2026 году.

После восьми сезонов на Кубке мира перерыв был мне необходим, так что я с радостью восприняла изменение темпа жизни. Что изменилось больше всего – так это то, что стало меньше поездок.

Но что касается тренировок, чтобы в будущем продолжить карьеру – я тренировалась хорошо, конечно, с одобрения и под контролем медицинского персонала. Беременность протекала гладко, поэтому я смогла поддерживать хороший тренировочный ритм.

Пока все в порядке, я буду продолжать. Я просто адаптируюсь. Когда чувствую себя уставшей, немного сбавляю нагрузки, но в остальном работаю как прежде. Даю себе месяц или два, чтобы привыкнуть к новой жизни, прежде чем снова заняться карьерой», – сказала Брезаз-Буше. 

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1 комментарий

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Vicing Charlsson
Удачи Жюстинке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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