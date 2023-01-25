Брезаз-Буше о беременности: «Это был личный выбор, но также и профессиональный – я хотела сделать паузу и перезапустить себя к Олимпиаде-2026»
Олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как беременность повлияла на ее жизнь.
«Прошлой весной мы с мужем решили родить ребенка. Я сделала личный выбор, но также и профессиональный, который заключался в том, чтобы сделать паузу и перезапустить себя к Олимпиаде в Италии в 2026 году.
После восьми сезонов на Кубке мира перерыв был мне необходим, так что я с радостью восприняла изменение темпа жизни. Что изменилось больше всего – так это то, что стало меньше поездок.
Но что касается тренировок, чтобы в будущем продолжить карьеру – я тренировалась хорошо, конечно, с одобрения и под контролем медицинского персонала. Беременность протекала гладко, поэтому я смогла поддерживать хороший тренировочный ритм.
Пока все в порядке, я буду продолжать. Я просто адаптируюсь. Когда чувствую себя уставшей, немного сбавляю нагрузки, но в остальном работаю как прежде. Даю себе месяц или два, чтобы привыкнуть к новой жизни, прежде чем снова заняться карьерой», – сказала Брезаз-Буше.
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