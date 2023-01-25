Брезаз-Буше о беременности: «Это был личный выбор, но также и профессиональный – я хотела сделать паузу и перезапустить себя к Олимпиаде-2026»

Олимпийская чемпионка рассказала, как беременность повлияла на ее жизнь.

«Прошлой весной мы с мужем решили родить ребенка. Я сделала личный выбор, но также и профессиональный, который заключался в том, чтобы сделать паузу и перезапустить себя к в Италии в 2026 году.

После восьми сезонов на Кубке мира перерыв был мне необходим, так что я с радостью восприняла изменение темпа жизни. Что изменилось больше всего – так это то, что стало меньше поездок.

Но что касается тренировок, чтобы в будущем продолжить карьеру – я тренировалась хорошо, конечно, с одобрения и под контролем медицинского персонала. Беременность протекала гладко, поэтому я смогла поддерживать хороший тренировочный ритм.

Пока все в порядке, я буду продолжать. Я просто адаптируюсь. Когда чувствую себя уставшей, немного сбавляю нагрузки, но в остальном работаю как прежде. Даю себе месяц или два, чтобы привыкнуть к новой жизни, прежде чем снова заняться карьерой», – сказала Брезаз-Буше.