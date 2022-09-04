Жюстин Брезаз-Буше: «У меня было сильное желание родить ребенка. Дорен-Абер и Шевалье, которые вернулись в спорт – примеры для меня»

Олимпийская чемпионка рассказала, что намерена продолжить спортивную карьеру после рождения ребенка.

2 сентября биатлонистка сообщила в соцсетях о своей беременности.

«Рождение ребенка – это то, о чем мы с мужем говорили в течение нескольких лет. Прошлая зима получилась по-настоящему хорошей – золото Олимпиады, малый хрустальный глобус в масс-стартах.

И перед тем, как начать готовиться к следующей Олимпиаде, у меня было сильное желание стать мамой. Руководство французской команды меня поддерживает.

Мари Дорен-Абер и , которые вернулись в спорт после родов – примеры для меня. Они показали мне дорогу, и я знаю, что если хорошо управлять делами, то все возможно.

Я выступаю в Кубке мира по биатлону уже семь или восемь лет, и, думаю, перерыв – то, что может усилить мою мотивацию.

Поговорим об этом через несколько месяцев, но, безусловно, это может побудить меня развиваться как биатлонистку», – сказала Брезаз-Буше.