Кубок мира. Симон была быстрейшей на лыжне, Шово уступила 20 секунд
Французская биатлонистка Жюлия Симон была быстрейшей на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Жюлия Симон (Франция) – 28.36,6
2. Софи Шово (Франция) – 20,2
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 23,5
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 29,1
5. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29,7
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,4
7. Мари Эдер (Финляндия) – 32,7
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,5
Общее время стрельбы
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,9 (3)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.34,2 (3)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.35,3 (2)
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.37,0 (6)
5. Линн Перссон (Швеция) – 1.37,7 (2)
6. Каролин Кноттен (Норвегия) – 1.37,9 (2)...
15. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.48,1 (1)...
19. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.50,6 (1)
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