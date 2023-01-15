Кубок мира. Симон была быстрейшей на лыжне, Шово уступила 20 секунд

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Французская биатлонистка Жюлия Симон была быстрейшей на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Жюлия Симон (Франция) – 28.36,6

2. Софи Шово (Франция) – 20,2

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 23,5

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 29,1

5. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29,7

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,4

7. Мари Эдер (Финляндия) – 32,7

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,5 

Общее время стрельбы

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,9 (3)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.34,2 (3)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.35,3 (2)

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.37,0 (6)

5. Линн Перссон (Швеция) – 1.37,7 (2)

6. Каролин Кноттен (Норвегия) – 1.37,9 (2)...

15. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.48,1 (1)...

19. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.50,6 (1)

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1 комментарий

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Montmorency
Симон на 20с быстрее Виттоцци, да на рубеже 20с. в итоге - два промаха долой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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