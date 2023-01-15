Кубок мира. Симон была быстрейшей на лыжне, Шово уступила 20 секунд

Французская биатлонистка Жюлия Симон была быстрейшей на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в .

мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. (Франция) – 28.36,6

2. Софи Шово (Франция) – 20,2

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 23,5

4. - (Франция) – 29,1

5. (Норвегия) – 29,7

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,4

7. (Финляндия) – 32,7

8. (Германия) – 34,5

Общее время стрельбы

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,9 (3)

2. (Швеция) – 1.34,2 (3)

3. Хаузер (Австрия) – 1.35,3 (2)

4. - (Швейцария) – 1.37,0 (6)

5. (Швеция) – 1.37,7 (2)

6. Каролин Кноттен (Норвегия) – 1.37,9 (2)...

15. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.48,1 (1)...

19. ( ) – 1.50,6 (1)