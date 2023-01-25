Чемпионат Европы по биатлону. Индивидуальная гонка. Стремсхайм победил, Дудченко – 2-й, Планко – 3-й

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Норвежец Эндре Стремсхайм победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде.

Чемпионат Европы по биатлону-2023

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Индивидуальная гонка

Старт-лист 

2. Филипп Наврат (Германия) 

11. Доминик Шмук (Германия) 

20. Филипп Хорн (Германия) 

24. Андрей Расторгуев (Латвия) 

29. Матс Эвербю (Норвегия) 

31. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

34. Мартин Улдал (Норвегия) 

35. Марко Гросс (Германия) 

50. Йоханнес Донхаузер (Германия) 

54. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)

60. Реми Брутье (Франция) 

62. Вебьорн Сорум (Норвегия) 

68. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

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14 комментариев

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starichok77
ИГ это гонка снайперов, отыграть ногами два, тем более три промаха нереально, посмотрим, что покажет спринт, там бегунки имеют шансов больше
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Pikachu Pikachu
Пока Наврат выглядит явным фаворитом на вакантное 6-ое место в сборной. Фрацшера почему-то сегодня не было, а Хорн смотрелся ужасно.
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Pikachu Pikachu
В любой другой сборой (ну кроме, может быть еще Франции) Стремхайм был бы железным участником основы
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Pikachu Pikachu
Наврат себе гонку двумя последними патронами заруинил
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Pikachu Pikachu
Молодой Ловро Планко какой молодец
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Iuasamotu
Эх, Наврат накосячил на последнем стрельбище. А жаль..
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Талка
Вы как-то исправьте, если еще не поздно. Наврат под 2 номером.
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starichok77
Ответ Степан Раот
Вперед Расторгуевс!
старый конь борозды не портит, ещё бы не мазал)
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starichok77
Ответ Юрий Костыгин
Все нормальные страны отправили на ЧЕ молодежь и запасных. И только постсовковые позорники послали своих лидеров с Кубка мира чтобы хоть как-то где-то что-то в сезоне выиграть.
бедность - не порок))
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Юрий Костыгин
Ответ <vella>
может у них просто нет молодежи? или совсем уж слабенькие кмсы, поэтому Расторгуев? вы ведь о нем?;)
И про Расторгуева - большого любителя отнимать конфетки у детишек. И про укронациков, которые полностью состав с КМ привезли. И про болгар-румын-молдован. Литва-Эстония хотя бы Стролю-Захну не привезли, есть остатки совести.
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Bruce Willis
Ответ Юрий Костыгин
Все нормальные страны отправили на ЧЕ молодежь и запасных. И только постсовковые позорники послали своих лидеров с Кубка мира чтобы хоть как-то где-то что-то в сезоне выиграть.
тупо нужно бабло, здесь полегче, вроде, ну и тренировка какая-то
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<vella>
Ответ Юрий Костыгин
Все нормальные страны отправили на ЧЕ молодежь и запасных. И только постсовковые позорники послали своих лидеров с Кубка мира чтобы хоть как-то где-то что-то в сезоне выиграть.
может у них просто нет молодежи?
или совсем уж слабенькие кмсы, поэтому Расторгуев?
вы ведь о нем?;)
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Юрий Костыгин
Все нормальные страны отправили на ЧЕ молодежь и запасных. И только постсовковые позорники послали своих лидеров с Кубка мира чтобы хоть как-то где-то что-то в сезоне выиграть.
+4
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Степан Раот
Вперед Расторгуевс!
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