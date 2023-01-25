Чемпионат Европы по биатлону. Индивидуальная гонка. Стремсхайм победил, Дудченко – 2-й, Планко – 3-й
Норвежец Эндре Стремсхайм победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде.
Чемпионат Европы по биатлону-2023
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Индивидуальная гонка
Старт-лист
2. Филипп Наврат (Германия)
11. Доминик Шмук (Германия)
20. Филипп Хорн (Германия)
24. Андрей Расторгуев (Латвия)
29. Матс Эвербю (Норвегия)
31. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
34. Мартин Улдал (Норвегия)
35. Марко Гросс (Германия)
50. Йоханнес Донхаузер (Германия)
54. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)
60. Реми Брутье (Франция)
62. Вебьорн Сорум (Норвегия)
68. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
или совсем уж слабенькие кмсы, поэтому Расторгуев?
вы ведь о нем?;)