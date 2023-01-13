Кубок IBU. Стремсхайм, Эвербю, Александр Андерсен, Хорн, Фрацшер, Ломбардо пробегут короткую индивидуальную гонку

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13 января на этапе Кубка IBU в Поклюке пройдет мужская короткая индивидуальная гонка.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 12:00 по московскому времени.

Старт-лист

4. Седрик Кристилль (Италия)

6. Элиа Цени (Италия)

8. Лукас Фрацшер (Германия)

10. Корнел Пукьяну (Румыния)

11. Синдре Йорде (Норвегия)

13. Реми Брутье (Франция)

16. Александр Андерсен (Норвегия)

20. Филипп Хорн (Германия)

24. Доминик Шмук (Германия)

33. Матс Эвербю (Норвегия)

39. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

47. Исак Фрей (Норвегия)

51. Марко Гросс (Германия)

81. Вебьорн Сорум (Норвегия)

92. Оскар Ломбардо (Франция)

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