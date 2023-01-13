Кубок IBU. Стремсхайм, Хорн, Эвербю, Ломбардо и Фрацшер пробегут спринт

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14 января на этапе Кубка IBU в словенской Поклюке пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Оскар Брандт (Швеция)

2. Корнел Пукьяну (Румыния)

7. Оскар Ломбардо (Франция)

9. Филипп Хорн (Германия)

18. Эмильен Клод (Франция)

20. Доминик Шмук (Германия)

22. Матс Эвербю (Норвегия)

24. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

27. Синдре Йорде (Норвегия)

32. Лукас Фрацшер (Германия)

37. Александр Андерсен (Норвегия)

42. Исак Фрей (Норвегия)

47. Марко Гросс (Германия)

74. Николо Бетемпс (Италия)

104. Виктор Брандт (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

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