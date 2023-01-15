Кубок IBU. Йорде, Стремсхайм, Фрацшер, Сорум, Эвербю, Александр Андерсен, Эмильен Клод выступят в спринте
15 января на этапе Кубка IBU в словенской Поклюке пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словакия
Мужчины
Спринт
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Лукас Фрацшер (Германия)
8. Филипп Хорн (Германия)
11. Доминик Шмук (Германия)
15. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
17. Элиа Цени (Италия)
18. Эмильен Клод (Франция)
19. Реми Брутье (Франция)
21. Синдре Йорде (Норвегия)
23. Матс Эвербю (Норвегия)
29. Корнел Пукьяну (Румыния)
31. Оскар Ломбардо (Франция)
35. Вебьорн Сорум (Норвегия)
39. Александр Андерсен (Норвегия)
47. Исак Фрей (Норвегия)
73. Данило Ритмюллер (Германия)
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