Кубок IBU. Йорде, Стремсхайм, Фрацшер, Сорум, Эвербю, Александр Андерсен, Эмильен Клод выступят в спринте

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Италии сборная Румынии Филипп Хорн Корнел Пукьяну Доминик Шмук Эмильен Клод Эндре Стремсхайм Данило Ритмюллер Лукас Фрацшер Синдре Йорде Вебьорн Сорум Оскар Ломбардо Элиа Цени Матс Эвербю Реми Брутье Исак Фрей Биатлон

15 января на этапе Кубка IBU в словенской Поклюке пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Лукас Фрацшер (Германия)

8. Филипп Хорн (Германия)

11. Доминик Шмук (Германия)

15. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

17. Элиа Цени (Италия)

18. Эмильен Клод (Франция)

19. Реми Брутье (Франция)

21. Синдре Йорде (Норвегия)

23. Матс Эвербю (Норвегия)

29. Корнел Пукьяну (Румыния)

31. Оскар Ломбардо (Франция)

35. Вебьорн Сорум (Норвегия)

39. Александр Андерсен (Норвегия)

47. Исак Фрей (Норвегия)

73. Данило Ритмюллер (Германия)

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