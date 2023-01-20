Лазовский о победе в спринте: «Помогла ли погода? Абсолютно. Я готов бегать в дождь, но только не в минус 20»

Белорусский биатлонист прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Помогла ли погода? Абсолютно. На официальной тренировке шел дождь. Я готов бегать в дождь, но только не в минус 20. Болельщики на трибунах – это круто. Сразу улетаешь со старта, крылья вырастают.

Сбор здесь получился шикарным, получилось выполнить все, что запланировали. И это дает свои плоды, я считаю. Внутренние старты Кубка Беларуси? Выполнили большую работу, нужно было проработать через гонки. Такой характер у этих стартов и был, так скажем, боевая тренировка.

Сегодня ситуация позволяла быстро стрелять. Стрелял и все, за скоростью не гнался. Какой ритм получался, так и работал. На трассе немножко протоптана колея, мелковата для меня, не мог, грубо говоря, в подъем отработать на полный прокат. Этот фактор сдерживал.

В планах есть выступить в России. На каких этапах? Пока планирую Тюмень и Ханты-Мансийск, возможно, Ижевск», – сказал Лазовский.

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