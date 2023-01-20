Даниил Серохвостов: «Я догнал Смольского на первом подъеме, потом сел за ним. Если бы раньше его обогнал, то смог бы две секунды отыграть у Лазовского»

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

«Я догнал Антона Смольского на первом подъеме, потом сел за ним и уже его не обогнать было, потому что на соседней колее свежий снег, лыжи там сразу прилипали.

Пытался три раза его обогнать на подъеме, но просто отставал от него. Думаю, если бы раньше его обогнал, то смог бы эти две секунды отыграть у Лазовского, потому что весь круг шел за Антоном», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

«Рад, но хотелось бы доработать эти две секунды, отыграть их и выиграть. Мог посильнее, но... в следующий раз. Не особо доволен самочувствием, какая-то тяжесть в мышцах, но, как видно, по дистанции я работал хорошо. Все вроде бы нормально», – добавил спортсмен.