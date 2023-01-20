Латыпов о том, будет ли выступать в лыжах: «По возможности. Кого хотелось бы обогнать из лыжников? В идеале всех»
Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о возможном выступлении в лыжных гонках.
– Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?
– По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.
– Кого хотелось бы обогнать из лыжников?
– В идеале всех, конечно. Хочется сравнить свои силы, – сказал Латыпов.
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