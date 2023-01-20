Латыпов о том, будет ли выступать в лыжах: «По возможности. Кого хотелось бы обогнать из лыжников? В идеале всех»

Теги сборная России лыжные гонки Эдуард Латыпов Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о возможном выступлении в лыжных гонках.

– Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?

– По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.

– Кого хотелось бы обогнать из лыжников?

– В идеале всех, конечно. Хочется сравнить свои силы, – сказал Латыпов.

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4 комментария

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Evgeniy Kropachev
Ответ Derek Apple
В любом случае - это опыт, только великому и ужасному удавалось выиграть гонку в лыжах в свое время)
вдруг кому-то интересно глянуть в протокол https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=5248&raceid=12439
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volga_olga
Ответ LoRa
Ну силён Латыпов! А вдруг кого-нибудь из лыжников обгонит?Увидим! 😊
Кого-нибудь обязательно обгонит) Думаю, в его нормальной форме вполне реально быть в топ-6.
+1
0
+1
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Derek Apple
В любом случае - это опыт, только великому и ужасному удавалось выиграть гонку в лыжах в свое время)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Ну силён Латыпов! А вдруг кого-нибудь из лыжников обгонит?Увидим! 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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