Латыпов о том, будет ли выступать в лыжах: «По возможности. Кого хотелось бы обогнать из лыжников? В идеале всех»

Российский биатлонист высказался о возможном выступлении в лыжных гонках.

– Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?

– По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.

– Кого хотелось бы обогнать из лыжников?

– В идеале всех, конечно. Хочется сравнить свои силы, – сказал Латыпов.