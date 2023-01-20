Юрий Каминский: «Недоволен Латыповым. Ходим по кругу, одно и то же. Я ему говорил сегодня: получайте наслаждение какое-никакое от гонки»
Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Латыпов занял 3-е место, допустив два промаха.
«Латыповым, конечно, недоволен. Ходим по кругу, одно и то же. Я вот ему и говорил сегодня, что получайте хоть наслаждение какое-никакое от этой гонки.
Если бы не затянул стрельбу, то был бы шанс побороться. Я уже разговаривал с ним. Что говорит? Ну, не знает он, почему так.
Надо искать подходы в любом случае. Это эмоции, что мы говорим: такой-сякой Латыпов», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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