Юрий Каминский: «Недоволен Латыповым. Ходим по кругу, одно и то же. Я ему говорил сегодня: получайте наслаждение какое-никакое от гонки»

Тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов занял 3-е место, допустив два промаха.

«Латыповым, конечно, недоволен. Ходим по кругу, одно и то же. Я вот ему и говорил сегодня, что получайте хоть наслаждение какое-никакое от этой гонки.

Если бы не затянул стрельбу, то был бы шанс побороться. Я уже разговаривал с ним. Что говорит? Ну, не знает он, почему так.

Надо искать подходы в любом случае. Это эмоции, что мы говорим: такой-сякой Латыпов», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».