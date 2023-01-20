Юрий Каминский: «Недоволен Латыповым. Ходим по кругу, одно и то же. Я ему говорил сегодня: получайте наслаждение какое-никакое от гонки»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов занял 3-е место, допустив два промаха.

«Латыповым, конечно, недоволен. Ходим по кругу, одно и то же. Я вот ему и говорил сегодня, что получайте хоть наслаждение какое-никакое от этой гонки.

Если бы не затянул стрельбу, то был бы шанс побороться. Я уже разговаривал с ним. Что говорит? Ну, не знает он, почему так.

Надо искать подходы в любом случае. Это эмоции, что мы говорим: такой-сякой Латыпов», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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OnlyDendy
И Каминского уже это затягивание достало
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0
+1
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Дмитрий Александрович
Я тоже недоволен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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