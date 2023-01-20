Эдуард Латыпов: «Ноги закисали, но я все равно шел как паровоз. Старался выдать весь максимум, не захлебывался на трассе»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место).

«Состояние было для хорошей стрельбы. Подошел очень быстро к стойке, тут длинный спуск перед стрельбой, сложно сориентироваться. Немножко задержался на первом выстреле и меня захлебнуло это сердцебиение. Расстроился больше, что пытался попасть, но все равно не смог справиться. Потратил время, но не закрыл мишень.

Самочувствие не могу точно оценить, потому что бежится тяжело, но ты можешь терпеть. Вот это и есть наверное тот эффект гор, когда ты можешь это состояние преодолевать.

В плане раскачки тяжело. Ноги закисали, но я все равно шел как паровоз. Старался выдать весь максимум, не захлебывался на трассе. Но самочувствие пока непривычное, надо разгоняться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».