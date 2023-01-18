Елизавета Каплина: «В группе Истомина сложнее всего было привыкнуть к ежедневному контролю. Поначалу это отнимало массу нервов»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина объяснила свой прогресс в нынешнем сезоне.

– Повзрослела, стала смотреть на некоторые вещи иначе, приобрела опыт, которого раньше не было. Тем не менее, думаю, главная роль в моем прогрессе принадлежит все-таки Артёму Истомину и Виталию Норицыну. Если сравнивать, то, наверное, в соотношении 70 на 30, – ответила 26-летняя спортсменка.

– В одном из интервью вы заявили, что с приходом в команду Истомина и Норицына вам пришлось в значительной степени менять технику. Речь шла о беге или о стрельбе?

– Стрелковую технику мы не трогали, она осталась у меня прежней. А вот в части передвижения на лыжах – да. Было сложно ломать все то, что нарабатывалось годами.

– Не было отчаяния в те дни, когда ничего не получалось? Не хотелось прекратить, уйти из команды, закончить с самоистязанием?

– До такой степени тяжело точно не было, хотя подготовительный период получился неимоверно трудным.

– В чем находили утешение в такие моменты?

– Я цеплялась за мысль, что эта каторжная работа обязательно должна вылиться во что-то хорошее. Что все это не зря. Так оно сейчас и происходит.

– К чему было тяжелее всего привыкнуть? К нагрузкам, режиму, питанию?..

– Я все-таки не первый год в сборной, но если говорить о группе Истомина, то сложнее всего было привыкнуть к постоянному ежедневному контролю: что ты сделал, как ты это сделал, чем занимался между тренировками… К концу лета все это было уже на автомате, но поначалу отнимало массу нервов, – сказала Каплина.