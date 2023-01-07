Елизавета Каплина: «Летом тренировочный объем у меня вырос очень заметно. Я сделала раза в полтора больше работы, чем в прошлые сезоны»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о том, почему смогла прибавить в этом сезоне.

– В 26 лет, в изоляции выдать с огромным отрывом лучший сезон в карьере – как так?

– Я никогда раньше не проделывала такой огромной работы в подготовительный период. Хотя сначала все было непросто. В прошлом сезоне я выиграла общий зачет Кубка России, но после этого меня никуда не взяли, осталась вне сборной.

Потом меня пригласили ездить за счет региона. А когда Артема Евгеньевича Истомина назначили старшим тренером, он уже мне позвонил и предложил готовиться у него. Это было 8 мая. Естественно, я согласилась. На первый сбор в Терскол съездила за счет региона, потому что не успели оформить бумаги, а потом меня официально включили в состав.

– Подготовка у Истомина – это ад?

– Вообще нет! Мне нравится, что он не просто заставляет что-то делать, а аргументирует каждое действие. «Эта тренировка нужна для того-то, это упражнение даст тебе то-то...» Он не кричит, но четко все говорит, и ты как-то сам хочешь все сделать идеально. Он более строгий, а Виталий Викторович Норицын – как добрый полицейский, вечно разряжает обстановку.

Летом тренировочный объем у меня вырос очень заметно. И по часам, и по километрам, и по количеству силовых тренировок я сделала раза в полтора больше, чем в прошлые сезоны.

Очень много появилось технических тренировок, у меня раньше такого не было. Ни разу мы не вышли просто покататься, обязательно на каждой тренировке дают задание – следить за локтем, тазом...

Это безумно сложно, когда ты столько лет катаешься с одной техникой, и вдруг нужно по-другому. Но если очень захотеть – то все возможно. Мне поменяли почти все: вынос рук, вынос таза... Я раньше каталась на прямых ногах, теперь стараюсь так не делать, – сказала Каплина.

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