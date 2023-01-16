Калинина о 2-м месте в суперспринте: «Вау, я такого не ожидала. Очень сложные погодные условия, не удалось показать хорошую стрельбу, но я рада»

Теги сборная России жен Кубок России Любовь Калинина Биатлон

Биатлонистка Любовь Калинина прокомментировала выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (2-е место).

21-летняя спортсменка допустила четыре промаха.

«Это вау, я такого не ожидала. Меня поддерживали, чтобы я дотерпела и не отдала второе место. Очень сложные погодные условия, не удалось показать хорошую стрельбу, но я рада», – сказала Калинина.

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1 комментарий

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Огюст
И мы рады за тебя Любовь (какое красивое имя ) , что ты с серебром ! Работай и верь в тренера и в себя !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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