Калинина о 2-м месте в суперспринте: «Вау, я такого не ожидала. Очень сложные погодные условия, не удалось показать хорошую стрельбу, но я рада»
Биатлонистка Любовь Калинина прокомментировала выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (2-е место).
21-летняя спортсменка допустила четыре промаха.
«Это вау, я такого не ожидала. Меня поддерживали, чтобы я дотерпела и не отдала второе место. Очень сложные погодные условия, не удалось показать хорошую стрельбу, но я рада», – сказала Калинина.
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