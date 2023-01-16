Лариса Куклина: «Ветер ужасный, даже невозможно удержать винтовку. Не удалось совладать сегодня со стойкой, очень плохая стрельба»
Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске.
Спортсменка допустила четыре промаха.
«По самочувствию сегодня легче, чем в предыдущие два дня. Ветер ужасный, даже невозможно удержать винтовку. Не удалось совладать сегодня со стойкой. Это очень плохая стрельба. Даже с таким ветром нужно бороться.
Задача на Кубок Содружества – поймать свое состояние», – сказала Куклина.
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