Лариса Куклина: «Ветер ужасный, даже невозможно удержать винтовку. Не удалось совладать сегодня со стойкой, очень плохая стрельба»

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске.

Спортсменка допустила четыре промаха.

«По самочувствию сегодня легче, чем в предыдущие два дня. Ветер ужасный, даже невозможно удержать винтовку. Не удалось совладать сегодня со стойкой. Это очень плохая стрельба. Даже с таким ветром нужно бороться.

Задача на Кубок Содружества – поймать свое состояние», – сказала Куклина.

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5 комментариев

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тоторо
Лариса молодец есть еще порох в пороховницах. Надеюсь к ЧР Каминский ее подведет в оптимальной форме, хотелось бы чтоб она хотя бы скорость на уровне Сливко показала на ЧР
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тоторо
Ответ Анатолий К
Если ь не Лариса, Чемпионат России выиграли бы вообще непонятные спортсменки, спасибо ей, заступилась за сборниц. А вообще получается, что за 4 дня провели 3 гонки, чтоб все "сдохли", и сразу после сложнейшего Масстарта провели Чемпионат России с ролуживыми спортсменами. Лариса хоть отдохнула накануне, а так тоже " слила" бы гонку, как остальные.
я тоже не понимаю зачем такой плотный график перед стартами в Раубичах? Выхолостить спортсменов? МВ с одной стороны правильно делает что девушкам своим не позволил бежать в Рыбинске, в Минске они бы были полуживыми. С другой стороны мог бы дать им пробежать хотя бы одну-две гонки в Рыбинске, как Бабиков например сделал
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Огюст
Лариса все стреляли так себе сегодня -ветер , но ты молодец от всех ушла и победила ! Долго теперь не забудешь для себя медальный Рыбинск с золотым отливом !
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+2
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Анатолий К
Если ь не Лариса, Чемпионат России выиграли бы вообще непонятные спортсменки, спасибо ей, заступилась за сборниц. А вообще получается, что за 4 дня провели 3 гонки, чтоб все "сдохли", и сразу после сложнейшего Масстарта провели Чемпионат России с ролуживыми спортсменами. Лариса хоть отдохнула накануне, а так тоже " слила" бы гонку, как остальные.
+2
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+2
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Galina Lewen
Лариса, кто бы что не говорил, а я отношусь к Вам с глубочайшим уважением! Участвуя в трёх гонках, завоевать три медали, причём по возрастающей 3-2-1! Спасибо за борьбу, хотя, на мой взгляд, особой борьбы на последних двух кругах и не получилось. Что называется, победа за явным преимуществом!
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