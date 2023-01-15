Куклина о пропуске масс-старта: «В пасьюте залезла в «большой долг» по мышечному состоянию. Боимся, что это может повлиять плохо на последующие старты»

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Биатлонистка Лариса Куклина объяснила, почему пропустила масс-старт на этапе Кубка России в Рыбинске. 

«Конечно, я хотела стартовать всю программу, у меня внутри немного грызет, что пропускаю. Но приняли такое решение с тренерами, так как не позволяет состояние. В пасьюте залезла в «большой долг» по мышечному состоянию.

Боимся, что это может повлиять плохо на последующие старты. Очень короткий период после Рыбинска до старта в Раубичах, где нужно будет стартовать всю программу», — сказала спортсменка. 

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