Куклина о пропуске масс-старта: «В пасьюте залезла в «большой долг» по мышечному состоянию. Боимся, что это может повлиять плохо на последующие старты»

Биатлонистка Лариса Куклина объяснила, почему пропустила масс-старт на этапе Кубка России в Рыбинске.

«Конечно, я хотела стартовать всю программу, у меня внутри немного грызет, что пропускаю. Но приняли такое решение с тренерами, так как не позволяет состояние. В пасьюте залезла в «большой долг» по мышечному состоянию.

Боимся, что это может повлиять плохо на последующие старты. Очень короткий период после Рыбинска до старта в Раубичах, где нужно будет стартовать всю программу», — сказала спортсменка.