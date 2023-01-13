Кубок мира. Эстафета (жен). Ханна и Эльвира Оберг выступят за Швецию, Ульсбю-Ройселанн и Тандревольд – за Норвегию

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14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Эстафета

Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Швеция (Муна Брурссон, Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)

2. Франция (Лу Жанмонно, Хло Шевалье, Софи Шово, Анаис Шевалье-Буше)

3. Германия (Анна Вайдель, Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд)

5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Доротея Вирер)

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Дата проведения
14 января, 16.25
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Эстафета

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3 комментария

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FilinMD
Самый большой вопрос здесь: сколько привезут лидеры Кноттен, секунд 30-40 или больше
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Vicing Charlsson
Итальянцы в этом году проводят всякие эксперименты с расстановкой по этапам, раньше всё время было Витоцци, Вирер и остальные.
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Vicing Charlsson
Жюлия Симон экономит силы для борьбы за БХГ. Выиграют эстафету Нурвежки.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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