Кубок мира. Эстафета (жен). Ханна и Эльвира Оберг выступят за Швецию, Ульсбю-Ройселанн и Тандревольд – за Норвегию
14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Эстафета
Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Старт-лист
1. Швеция (Муна Брурссон, Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)
2. Франция (Лу Жанмонно, Хло Шевалье, Софи Шово, Анаис Шевалье-Буше)
3. Германия (Анна Вайдель, Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик)
4. Норвегия (Каролине Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд)
5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Доротея Вирер)
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
- Дата проведения
- 14 января, 16.25
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