Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке в Рупольдинге, Понсилуома уступил больше минуты
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 43.07,1
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.14,4
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 1.15,4
4. Фабьен Клод (Франция) – 1.52,1
5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.55,3
6. Бенедикт Долль (Германия) – 1.56,8
7. Кентен Фийон0Майе (Франция) – 1.58,0
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.06,4...
20. Яков Фак (Словения) – 2.43,8
Скорострельность
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.28,3 (3)
2. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,4 (5)
3. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.33,4 (3)
4. Миха Довжан (Чехия) – 1.33,5 (4)
5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.33,7 (4)
6. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – 1.34,8 (0)...
13. Яков Фак (Словения) – 1.38,0 (0)...
31. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 1.48,0 (1)...
47. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.52,6 (2)
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