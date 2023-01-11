Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке в Рупольдинге, Понсилуома уступил больше минуты

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

мира по биатлону-2022/23

5-й этап

, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 43.07,1

2. (Швеция) – 1.14,4

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 1.15,4

4. (Франция) – 1.52,1

5. (Норвегия) – 1.55,3

6. (Германия) – 1.56,8

7. 0 (Франция) – 1.58,0

6. (Италия) – 2.06,4...

20. Яков Фак (Словения) – 2.43,8

Скорострельность

1. (Южная Корея) – 1.28,3 (3)

2. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,4 (5)

3. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.33,4 (3)

4. Миха Довжан (Чехия) – 1.33,5 (4)

5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.33,7 (4)

6. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – 1.34,8 (0)...

13. (Словения) – 1.38,0 (0)...

31. (Норвегия) – 1.48,0 (1)...

47. (Норвегия) – 1.52,6 (2)