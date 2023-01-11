Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке в Рупольдинге, Понсилуома уступил больше минуты

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 43.07,1

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.14,4

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 1.15,4 

4. Фабьен Клод (Франция) – 1.52,1

5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.55,3

6. Бенедикт Долль (Германия) – 1.56,8 

7. Кентен Фийон0Майе (Франция) – 1.58,0 

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.06,4...

20. Яков Фак (Словения) – 2.43,8 

Скорострельность

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.28,3 (3)

2.  Адам Раннелс (Канада) – 1.32,4 (5)

3. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.33,4 (3)

4. Миха Довжан (Чехия) – 1.33,5 (4)

5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.33,7 (4)

6. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – 1.34,8 (0)...

13. Яков Фак (Словения) – 1.38,0 (0)...

31. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 1.48,0 (1)...

47. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.52,6 (2)

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3 комментария

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gerr_max
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Ответ Viks
А были ли случаи, что в индивидуалке человек с двумя промахами занимал первое место?
Тот же Бё в Пхенчхане выиграл золото с двумя промахами.
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Kuryanin
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Ответ Viks
А были ли случаи, что в индивидуалке человек с двумя промахами занимал первое место?
Резцова и с 6 промахами побеждала.
+1
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Viks
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А были ли случаи, что в индивидуалке человек с двумя промахами занимал первое место?
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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