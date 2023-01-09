Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
С 11 по 15 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Расписание гонок
11 января, среда
Индивидуальная гонка, мужчины
16:10
12 января, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
16:10
13 января, пятница
Эстафета, мужчины
16:25
14 января, суббота
Эстафета, женщины
16:25
15 января, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
Комментарии