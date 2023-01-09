Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

С 11 по 15 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Расписание гонок

11 января, среда

Индивидуальная гонка, мужчины

16:10

12 января, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

16:10

13 января, пятница

Эстафета, мужчины

16:25

14 января, суббота

Эстафета, женщины

16:25

15 января, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23