Ростовцев не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России. По документам он станет штатным тренером («Матч ТВ»)

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Статус Павла Ростовцева в качестве главного тренера сборной России по биатлону не будет официальным.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ. Отмечается, что Союз биатлонистов России (СБР) готовит документы для представления кандидатуры Ростовцева в качестве штатного тренера сборной – по документам должность не будет называться «главный тренер».

Основная проблема – недостаточный стаж Ростовцева в качестве практикующего специалиста. Он работал тренером национальной команды три года – с сезона‑2011/2012 по сезон‑2013/2014, когда был помощником у старшего тренера женской сборной Вольфганга Пихлера. На тот момент должность Ростовцева значилась как «тренер».

Чтобы стать главным тренером, стаж специалиста в национальной команде должен быть не менее пяти лет (или три года – но в качестве старшего тренера).

Ранее в СБР сообщили, что с 9 января Ростовцев принят на работу главным тренером.

Директор ЦСП: «СБР не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Ростовцева. Значит, о назначении главного тренера не может быть и речи»

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

37 комментариев

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Viks
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Ответ вовочка6762
Должность Главного тренера это должность Администратора команды - какие сборы, где разместить , где снаряжение , на результаты гонок это не влияет ... Был такой еврейский жулик - Кравцов , так он вел все к этому , когда ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР стал ненужным местом.
Не лепи чушь. Главного не было 2 года, а функции администратора выполнял кто?
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вовочка6762
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Должность Главного тренера это должность Администратора команды - какие сборы, где разместить , где снаряжение , на результаты гонок это не влияет ...
Был такой еврейский жулик - Кравцов , так он вел все к этому , когда ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР стал ненужным местом.
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2533ПВ
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Добился ли Гу своей цели?Думаю что нет.Ростовцев будет тренером сборной,а это главное.Потом он незаметно станет старшим тренером над старшими тренерами,а это равнозначно главному тренеру.Сюжет закручивается,если Паше удастся поставить Гу на место,а ещё лучше убрать и не допускать на пушечный выстрел к биатлону,очень многие болельщики будут только рады.
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Ирина Белякова
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Хочу надеяться, что Ростовцев не взирая ни на что скажет, что он за наш российский биатлон и будет в команде.///// И даже это для Гу встанет поперек его организма.
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Игорь Горшков
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А давайте он будет штатным комментатором СрачТВ, и будет вести одну программу с Дуберниевым?
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Viks
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Ответ last_guard
Прям как в хоккее с Брагиным было. Только там наоборот ) Осталось только найти козла отпущения, который будет за Ростовцева бумаги подписывать и нести ответственность за провалы. Цирк в общем.
За Ростовцева не надо ничего подписывать - у тренера нет права подписи.
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heivani
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Что и требовалось доказать ; главный в биатлоне - это голос биатлона. И точка. ﻿😀
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dimitrii36
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обычная практика, как и внештатный редактор sports, как и админы, которые только на "бумаге"
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Viks
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Итого: Безграмотный Майгуров сел в лужу, а ГубАшлёп может праздновать победу.
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Додик Аксель
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Братва биатлона, не стреляйте в друг друга. И хватит портфели делить...
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Goodguy
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Ответ last_guard
Прям как в хоккее с Брагиным было. Только там наоборот ) Осталось только найти козла отпущения, который будет за Ростовцева бумаги подписывать и нести ответственность за провалы. Цирк в общем.
А зиц-председателем кого? Депутата Шипулена по совмещенке?
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Российский пользователь
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источник сильно настораживает, бомбит кого то
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last_guard
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Прям как в хоккее с Брагиным было. Только там наоборот ) Осталось только найти козла отпущения, который будет за Ростовцева бумаги подписывать и нести ответственность за провалы. Цирк в общем.
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Viks
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Победа за ГубАшлёпом!
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Dinamik1
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Это что вся желчь сопли и слюни губера напрасны?
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Лидия Еремеева
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Гу уже лезгинку выплясывает с утра! Очередная авантюра по дисредитации хороших людей удалась! Присосался к биатлону, не отодрать! Столько скандалов ни в одном виде спорта не наблюдается! И во всех интригах один и тот же источник...
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Beloded2007
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Ростовцева там нет! Форму главного тренера можно купить в любом военторге!
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Viks
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Ответ Классный руководитель
в чем проблема переписать устав или что то там регламент по человека и уменьшить стаж, у нас то это не проблема
Полагаю, что требования минспорта к гланому тренеру одинаковы для всех видов спорта - изменения не так просто сделать.
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DHermes
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Ответ Viks
Ростовцева надо назначить тренером-заместичелем Майгурова - это даст набор необходимого стажа и необходимую власть. Но устав СБР придётся править.
Делов то, конституцию меняют не стесняются, ну а здесь птица по меньше
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Viks
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Если Ростовцев-тренер никуда не будет лезть, а только ГубАшлёпа гонять, то конфликтов не будет. А если попытается давать указания, то срач обеспечен.
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Классный руководитель
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в чем проблема переписать устав или что то там регламент по человека и уменьшить стаж, у нас то это не проблема
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Эдмонд
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Ответ Татьяна Солотина
Так зачем его и ставить на такую должность с каким-то двойным смыслом: не будет главным на бумаге, но будет главным в действительности. Кто тогда будет главным и будет ли он вообще??? А нужен ли очередной тренер сборной, которая тоже числится только на бумаге??? Недотренер в недосборной--это такие теперь реалии российского биатлона, которому все хотят помочь,но только помощь вся в пустую!
Назло Губерниеву
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Viks
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Ростовцева надо назначить тренером-заместичелем Майгурова - это даст набор необходимого стажа и необходимую власть. Но устав СБР придётся править.
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fewral
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Гу пляшет?)
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Goodguy
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Ясно, или организовали чиновнику Ростовцеву дополнительную халтурку - дополнительную ЗП. Или связи Гу. не позволяют поставить Ростовцева главным тренером официально.
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