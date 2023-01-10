Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Сергей Аверьянов Биатлон

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев официально назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Эту информацию подтвердил «РИА Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», – сказал Аверьянов.

Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.

В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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24 комментария

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PkA46
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Ответ antineutrino
Росгидрометцентр зафиксировал в Центральном федеральном округе аномальное повышение температуры. Причины произошедшего выясняются
уже известно, пукан некоего Димы Г. полыхает в районе Останкино
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PkA46
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Эта новость плевок в душу Губерниеву
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Matt5898
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Не буду лишний раз упоминать мерзкое трепло из телевизора, а просто поздравлю и пожелаю удачи Павлу! Как человек и специалист вызывает лишь симпатию
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Беспечный русский бродяга
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Ответ Sergey Yevseev
Главный тренер - должность номинальная, насколько я помню. Не отвечает ни за мужскую, ни за женскую команды. Чем вообще занимается главный тренер в российском биатлоне?
Да и Президент страны у нас - должность номинальная. Премьера вообще за человека не считают.

P.S. Ну Вы бы хоть поинтересовались сначала ради приличия, ей Богу...
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Ковид 07.10.52
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Ух сейчас главного спортивного холопа, по Пугачевой. газового подорвет....Настоящий мужик тренером стал....
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volga_olga
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Ответ Sergey Yevseev
Главный тренер - должность номинальная, насколько я помню. Не отвечает ни за мужскую, ни за женскую команды. Чем вообще занимается главный тренер в российском биатлоне?
Организационная работа, видимо. Координация действий. Ростовцев больше бы пригодился как стрелковый тренер, но видимо, меньше чем на главного он не согласился.
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Евгений - 79
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Ждём Пихлера. И привет Губерниеву обеспечен
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viktorpavlov70
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Чей-то пукан в клочья!!!
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igolp igolp
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Сейчас начнется, ждем Губерниева)))
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antineutrino
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Росгидрометцентр зафиксировал в Центральном федеральном округе аномальное повышение температуры. Причины произошедшего выясняются
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shexes
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Время доставать попкорн!
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Самый адовый Крикун
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А в чем смысл дебатов и прений вокруг этого назначения? В чем вообще смысл централизованной подготовки в таком виде, как биатлон, в нынешних реалиях? Никаких международных стартов, зачем тратить средства? Отдать всё на откуп регионам, пусть соревнуются между собой. Как можно будет оценивать работу Павла, какие критерии-то?
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Vicing Charlsson
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Срочно верёвку и мыло Губернику.
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Sergey Yevseev
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Главный тренер - должность номинальная, насколько я помню. Не отвечает ни за мужскую, ни за женскую команды. Чем вообще занимается главный тренер в российском биатлоне?
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ymuller
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И чем он будет заниматься? Ничем?
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volga_olga
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Ну что ж, успехов Павлу!

Губерниев жив?
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Madcomposer
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Астрологи объявили сезон Губерниева. Количество его желчи увеличится втрое.
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штрафной круг
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Отлично. есть все таки толика справедливости на свете. не все губке масленица.
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sancho81
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Огонь!
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Melnikov1968
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Павлу удачи!!! Хороший выбор.
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Растиньяк
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Губерниев-что с лицом??
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сервисник
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Дима лопнет сейчас)
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Streetbor
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нормально так полыхнет у одного комментатора 😁
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frol92
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Взрыв пукана Губерниева через 3, 2, 1...🔥

А Ростовцеву удачи, как мне кажется очень грамотный специалист.
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