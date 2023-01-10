Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев официально назначен главным тренером сборной России по биатлону.
Эту информацию подтвердил «РИА Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», – сказал Аверьянов.
Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.
В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.
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P.S. Ну Вы бы хоть поинтересовались сначала ради приличия, ей Богу...
Губерниев жив?
А Ростовцеву удачи, как мне кажется очень грамотный специалист.