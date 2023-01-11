Анфиса Резцова: «Уверена, Ростовцев добьется отличных результатов с нашей сборной. Он умеет правильно взаимодействовать со спортсменами»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Отличная новость, я считаю. Удивлена назначением, но могу сказать точно – Павел хороший тренер и человек, мы знакомы с ним лично.

Если честно, я немного не поняла, почему именно сейчас был назначен новый главный тренер.

Замечательный выбор был сделан, у него много плюсов, он умеет правильно взаимодействовать со спортсменами. Уверена, Ростовцев добьется отличных результатов с нашей сборной», – сказала Резцова.