Анфиса Резцова: «Уверена, Ростовцев добьется отличных результатов с нашей сборной. Он умеет правильно взаимодействовать со спортсменами»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Анфиса Резцова Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Отличная новость, я считаю. Удивлена назначением, но могу сказать точно – Павел хороший тренер и человек, мы знакомы с ним лично.

Если честно, я немного не поняла, почему именно сейчас был назначен новый главный тренер.

Замечательный выбор был сделан, у него много плюсов, он умеет правильно взаимодействовать со спортсменами. Уверена, Ростовцев добьется отличных результатов с нашей сборной», – сказала Резцова.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
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Тренировать будут тренеры, планы сборов и соревнований утверждает федерация. А в чем функция главного тренера? Интервью раздавать, всех подбадривать, снег на трассу лопатой набрасывать, чай горячий в холода ставить?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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