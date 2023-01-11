Анна Богалий: «Ростовцев всегда был хорошим хозяйственником, он профессионал. Надеюсь, его приход даст толчок в развитии российского биатлона»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России.

«С Павлом Александровичем мы работали и когда я была его подопечной в команде с Вольфгангом Пихлером. И был один сезон после Олимпийских игр. И бегали вместе, когда он стал чемпионом мира, и мы в тот год тоже стали чемпионами мира. То есть не один турнир мы прошли вместе.

Он всегда был хорошим хозяйственником, он профессионал. Его достижения и результаты говорят сами за себя. Когда мы работали, он отвечал за стрелковую подготовку. На рубеже у нас был не только порядок, мы много работали и с ветровым компьютером, много разбирали баллистику. Он много давал нам в плане технической части. Надеюсь, что его приход даст только толчок в развитии российского биатлона.

Сейчас в нашем биатлоне много разных групп, за этим будет результат. Для того, чтобы все это объединить, понять, кто за что отвечает, курировать всю подготовку, и был назначен главный тренер. У меня такое видение. И меня очень радует, какая сейчас конкуренция в нашей стране. Очень интересно сейчас наблюдать за нашими биатлонистами, я верю, что такая конкуренция даст хороший результат», – сказала Богалий.