Майгуров об этапе Кубка Содружества в Рязани: «Продано 6000 билетов на два дня. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком»

Президент Союза биатлонистов России ( ) поделился ожиданиями от этапа Кубка Содружества в Рязани.

– Радует, что будет много зрителей. Продано 6000 билетов на два дня. Трехтысячные трибуны заполнены. Конечно, мы столкнемся с очередями на входе. На предыдущих этапах были морозы, поэтому небольшое количество зрителей. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком. Будет много сюрпризов.

– Не боитесь, что погода может подпортить?

– Для спортсменов это лучше, чем минус 20. В этом плане все отлично. Уже прокатился. Трасса отличная. Вовремя успели сделать искусственный снег. Снежная подушка большая. Трасса несложная. Но на равнине тоже нужно уметь работать, – сказал Майгуров.