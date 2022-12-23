Майгуров об этапе Кубка Содружества в Рязани: «Продано 6000 билетов на два дня. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком»

Теги Союз биатлонистов России болельщики Виктор Майгуров Кубок Содружества Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился ожиданиями от этапа Кубка Содружества в Рязани.

– Радует, что будет много зрителей. Продано 6000 билетов на два дня. Трехтысячные трибуны заполнены. Конечно, мы столкнемся с очередями на входе. На предыдущих этапах были морозы, поэтому небольшое количество зрителей. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком. Будет много сюрпризов.

– Не боитесь, что погода может подпортить?

– Для спортсменов это лучше, чем минус 20. В этом плане все отлично. Уже прокатился. Трасса отличная. Вовремя успели сделать искусственный снег. Снежная подушка большая. Трасса несложная. Но на равнине тоже нужно уметь работать, – сказал Майгуров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные