Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил, что может выступить в новогодней шоу-гонке.

Соревнование пройдет в Рязани 24-25 декабря во время третьего этапа Кубка Содружества.

– Развлекательная программа в Рязани подразумевается как рождественская гонка?

– Да, там будет большая развлекательная программа для болельщиков. Не буду раскрывать всех секретов, но будет глобально.

– В плане формата соревнований будут сюрпризы?

– Суперспринт и масс‑старт (на Кубке Содружества – Sports.ru) – это одни из самых интереснейших гонок. Будут профессиональные ведущие на стадионе, уж не говорю про комментатора.

Все делали туда инспекцию, в том числе СБР, все мы знаем и подход Сергея Колесникова, поэтому начали готовиться к этому очень давно. Я уверен, что все будет на высшем уровне – как для спортсменов, так и для тренеров.

– В качестве шоу готовы выйти на старт?

– Для этого надо немного потренироваться, в этом году на лыжах стоял всего пару раз, но в жизни нет ничего невозможного, поэтому в качестве шоу – может быть, – сказал Майгуров.