Майгуров об участии в новогодней гонке в Рязани: «В жизни нет невозможного, поэтому в качестве шоу – может быть»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил, что может выступить в новогодней шоу-гонке.
Соревнование пройдет в Рязани 24-25 декабря во время третьего этапа Кубка Содружества.
– Развлекательная программа в Рязани подразумевается как рождественская гонка?
– Да, там будет большая развлекательная программа для болельщиков. Не буду раскрывать всех секретов, но будет глобально.
– В плане формата соревнований будут сюрпризы?
– Суперспринт и масс‑старт (на Кубке Содружества – Sports.ru) – это одни из самых интереснейших гонок. Будут профессиональные ведущие на стадионе, уж не говорю про комментатора.
Все делали туда инспекцию, в том числе СБР, все мы знаем и подход Сергея Колесникова, поэтому начали готовиться к этому очень давно. Я уверен, что все будет на высшем уровне – как для спортсменов, так и для тренеров.
– В качестве шоу готовы выйти на старт?
– Для этого надо немного потренироваться, в этом году на лыжах стоял всего пару раз, но в жизни нет ничего невозможного, поэтому в качестве шоу – может быть, – сказал Майгуров.
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