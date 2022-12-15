Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд и Жаклен проиграли 28 секунд
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси, Франция
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.00,0
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,8
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 28,2
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 32,9
5. Бенедикт Долль (Германия) – 40,6
6. Фабьен Клод (Франция) – 44,1
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 49,8
8-9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,6
8-9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 50,6
10. Михал Крчмарж (Чехия) – 53,1
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 53,9...
20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,7
21. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.13,0
Скорострельность
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 39,9 (0)
2. Тревор Кирс (Канада) – 43,3 (3)
3. Адам Раннелс (Канада) – 43,9 (2)
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,3 (0)
5-6. Богдан Цымбал (Украина) – 45,4 (1)
5-6. Томаш Микишка (Чехия) – 45,4 (0)...
13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,1 (1)...
45. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,7 (0)...
48. Бенедикт Долль (Германия) – 53,9 (0)...
53. Мартин Понсилуома (Швеция) – 54,7 (1)...
59. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55,7 (2)...
60. Йоханнес Дале (Норвегия) – 55,8 (1)...
81. Эмильен Жаклен (Франция) – 59,4 (3)...
85. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.00,0 (0)
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