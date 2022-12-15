Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд и Жаклен проиграли 28 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси, Франция

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.00,0

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,8

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 28,2

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 32,9

5. Бенедикт Долль (Германия) – 40,6

6. Фабьен Клод (Франция) – 44,1

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 49,8

8-9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,6

8-9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 50,6

10. Михал Крчмарж (Чехия) – 53,1

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 53,9...

20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,7

21. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.13,0

Скорострельность

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 39,9 (0)

2. Тревор Кирс (Канада) – 43,3 (3)

3. Адам Раннелс (Канада) – 43,9 (2)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,3 (0)

5-6. Богдан Цымбал (Украина) – 45,4 (1)

5-6. Томаш Микишка (Чехия) – 45,4 (0)...

13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,1 (1)...

45. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,7 (0)...

48. Бенедикт Долль (Германия) – 53,9 (0)...

53. Мартин Понсилуома (Швеция) – 54,7 (1)...

59. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55,7 (2)...

60. Йоханнес Дале (Норвегия) – 55,8 (1)...

81. Эмильен Жаклен (Франция) – 59,4 (3)...

85. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.00,0 (0)