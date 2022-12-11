Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале проиграл 0,5 секунды

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Швейцарии Тимофей Лапшин Яков Фак Тарьей Бо сборная Финляндии сборная Словении сборная Чехии сборная Южной Кореи Йоханнес Кюн Бенедикт Долль гонка преследования Йоханнес Бо Михал Крчмарж Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Мартин Понсилуома Якуб Штвртецки Йоханнес Дале Якко Олави Ранта Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Туомас Харьюла Адам Раннелс Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29.09,9

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0,5

3. Фабьен Клод (Франция) – 5,5

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,1

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,8

6. Бенедикт Долль (Германия) – 10,6

7. Яков Фак (Словения) – 10,6

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,2

9. Михал Крчмарж (Чехия) – 11,6

10. Якуб Штвртецки (Чехия) – 12,1

11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 19,2

12. Йоханнес Кюн (Германия) – 23,4

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,0 

14. Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,5

15. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,2...

19. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34,8

Чистое время пасьюта

1. Туомас Харьюла (Финляндия) – 33.37,0

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3,2

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,6

4. Яков Фак (Словения) – 9,9

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 13,5

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 13,7

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,6

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,3

9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 20,0

10. Фабьен Клод (Франция) – 24,2

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,9

12. Йоханнес Дале (Норвегия) – 41,2

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,6

Скорострельность 

1. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,9 (5)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.31,9 (2)

3. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,7 (4)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.35,5 (1)

5. Кристиан Гоу (Канада) – 1.36,4 (2)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,3 (3)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,4 (2)

8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.40,1 (3)...

10. Яков Фак (Словения) – 1.40,8 (2)..

19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.46,2 (2)...

33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,4 (2)...

44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.59,0 (2)...

46. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.00,4 (1)...

48. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.04,4 (3)

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные