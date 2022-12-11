Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале проиграл 0,5 секунды

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29.09,9

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0,5

3. Фабьен Клод (Франция) – 5,5

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,1

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,8

6. (Германия) – 10,6

7. Яков Фак (Словения) – 10,6

8. (Швеция) – 11,2

9. Михал Крчмарж (Чехия) – 11,6

10. Якуб Штвртецки (Чехия) – 12,1

11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 19,2

12. (Германия) – 23,4

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,0

14. Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,5

15. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,2...

19. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34,8

Чистое время пасьюта

1. Туомас Харьюла (Финляндия) – 33.37,0

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3,2

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,6

4. Яков Фак (Словения) – 9,9

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 13,5

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 13,7

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,6

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,3

9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 20,0

10. (Франция) – 24,2

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,9

12. Йоханнес Дале (Норвегия) – 41,2

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,6

Скорострельность

1. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,9 (5)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.31,9 (2)

3. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,7 (4)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.35,5 (1)

5. Кристиан Гоу (Канада) – 1.36,4 (2)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,3 (3)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,4 (2)

8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.40,1 (3)...

10. Яков Фак (Словения) – 1.40,8 (2)..

19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.46,2 (2)...

33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,4 (2)...

44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.59,0 (2)...

46. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.00,4 (1)...

48. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.04,4 (3)