Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале проиграл 0,5 секунды
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29.09,9
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0,5
3. Фабьен Клод (Франция) – 5,5
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,1
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,8
6. Бенедикт Долль (Германия) – 10,6
7. Яков Фак (Словения) – 10,6
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,2
9. Михал Крчмарж (Чехия) – 11,6
10. Якуб Штвртецки (Чехия) – 12,1
11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 19,2
12. Йоханнес Кюн (Германия) – 23,4
13. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,0
14. Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,5
15. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,2...
19. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34,8
Чистое время пасьюта
1. Туомас Харьюла (Финляндия) – 33.37,0
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3,2
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,6
4. Яков Фак (Словения) – 9,9
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 13,5
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 13,7
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,6
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,3
9. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 20,0
10. Фабьен Клод (Франция) – 24,2
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,9
12. Йоханнес Дале (Норвегия) – 41,2
13. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,6
Скорострельность
1. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,9 (5)
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.31,9 (2)
3. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,7 (4)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.35,5 (1)
5. Кристиан Гоу (Канада) – 1.36,4 (2)
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,3 (3)
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,4 (2)
8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.40,1 (3)...
10. Яков Фак (Словения) – 1.40,8 (2)..
19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.46,2 (2)...
33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,4 (2)...
44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.59,0 (2)...
46. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.00,4 (1)...
48. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.04,4 (3)
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