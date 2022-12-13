Генпродюсер «Матч ТВ»: «Губерниев сделал из биатлона первоклассный сериал. Именно биатлон женская аудитория полюбила больше других видов спорта на наших каналах»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о показе внутрироссийских турниров. 

«Мы много лет поддерживали отечественные турниры по остаточному принципу – давайте говорить прямо, наши старты даже в календаре соревнований стояли уже после всех Кубков мира, были тренировочными площадками для ведущих спортсменов – и то туда приезжали далеко не все и не всегда.

Поэтому и уровень организации, уровень брендинга и пиара, уровень медиа, которые осуществлялся, были на крайне среднем уровне. Не скрою, что и мы, как основной федеральный канал, отдавали предпочтения международным стартам, но, подчеркну, при участии наших спортсменов и в контексте с нашими спортсменами.

Фактор противостояния, о котором мы уже много раз говорили – наши против не наших – является ключевым для рейтингов спортивного контента. Большинству аудитории важно эмоционально переживать за то, что происходит на экранах, как они переживают за героев фильмов и любимых сериалов.

Яркий пример – это развитие биатлона, ключевую роль в котором сыграли не только спортмены, но и комментатор. Дима Губерниев сделал из биатлона первоклассный сериал, со своими героями и со своими хитросплетениями вне биатлонной трассы.

Это косвенно подтверждается еще и цифрами среди женской аудитории – удивительно, но именно биатлон женская аудитория полюбила больше других видов спорта на наших каналах.

Поэтому для развития нашего спорта принцип, который успешно реализуют коллеги из видеоплатформ вполне оправдан: ушел из России Нетфликс – у нас есть Премьер.

Мы научились снимать классные сериалы действительно высочайшего уровня, значит, у нас получится сделать тоже и со спортом», – сказал Тащин.

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