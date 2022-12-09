«Матч ТВ» покажет оставшиеся игры ЧМ-2022 с частотой кадров 50 fps. Такое качество будет доступно и для матчей РПЛ
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» сообщил об улучшении качества трансляций.
«Матчи чемпионата мира по футболу начиная с завтрашнего дня можно будет посмотреть с частотой кадров 50 fps – это позволит получить качественно новый уровень изображения.
Трансляции в новом качестве будут доступны на сайте «Матча», мобильных приложениях и Smart TV.
С возобновлением сезона кадровая чистота 50 fps будет доступна на матчах РПЛ, а в будущем и на других трансляциях», – написал Александр Тащин.
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