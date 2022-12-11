Алексей Нуждов: «У Гореевой безусловный прогресс по результатам. Но окончательные итоги будем подводить в конце сезона»

Президент Федерации биатлона Московской области прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

Гореева одержала вторую победу на Кубке России в сезоне.

«Когда представитель нашего региона побеждает, это вызывает только положительные эмоции. Надеюсь, что Настя продолжит и дальше так же успешно выступать.

Пока я вижу у нее безусловный прогресс по результатам, но сезон длинный, а потому рано делать окончательные выводы по гонкам первой трети сезона.

Пока у нее получается хорошо, а окончательные итоги будем подводить в конце сезона. Сейчас я бы сказал, что начало сезона обнадеживающее», – сказал Нуждов.