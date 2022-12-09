Виктор Майгуров: «Если мы примем поправки в законодательство, нет никакой уверенности, что РУСАДА восстановят»

Президент Союза биатлонистов России ( ) считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть не восстановлено даже после внесения поправок в законодательство РФ в связи с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в частности, из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

«Последние пять лет мы находимся в статусе временного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Как бы парадоксально ни звучало, но одним из критериев был статус восстановления РУСАДА в WADA.

Если эти поправки усилят наш антидопинговый кодекс, то почему нет? Я полностью согласен, что если мы примем их, то нет никакой уверенности, что РУСАДА восстановят», – сказал Майгуров.

Гендиректор РУСАДА о претензиях со стороны WADA: «Для нас было сюрпризом услышать, что несоответствие законодательства – это критическое замечание к РУСАДА»