Павел Ростовцев: «Команда Майгурова показала адекватность, эффективность, как в выступлениях на главном старте, так и по другим направлениям»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев IBU Виктор Майгуров РУСАДА Биатлон

Бывший тренер женской сборной Павел Ростовцев поделился ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России, которые пройдут в июне.

«Система так устроена, что по окончании Олимпийских игр идут отчетно-выборные конференции. Они прошли во фристайле, в сноуборде, керлинге, лыжных гонках и фигурном катании.

Но почему-то только в биатлоне оппоненты действующего президента Виктора Майгурова, при котором биатлон наконец-то стал развиваться, началась спокойная работа, которая принесла результат, говорят: «Вот, надо было сначала избрать президента, а потом формировать сборные команды».

Нужно дать биатлону спокойно развиваться, перестать постоянно тасовать тренерские штабы. Дайте тренерам спокойно показать, на что они способны в российских условиях.

Много вопросов и различных нюансов, но в целом ситуация стабильная. Действующая команда президента федерации Виктора Майгурова показала свою адекватность, эффективность, как в выступлениях на главном старте сезона, так и по другим направлениям.

Я ответственно заявляю, что сегодня Союз биатлонистов России – один из лучших по антидопинговой работе по рейтингу РУСАДА. Как мне кажется, биатлон – один из самых освещаемых в СМИ. Вся работа построена на принципах открытости.

Да, надо увеличивать и расширять программу финансирования, но она есть. Это здорово. Это заслуга этой команды.

Мы в контакте с Международной федерацией и отстаиваем там свои права. Я не знаю, в курсе или нет любители спорта, но СБР в Международном арбитражном суде добился от IBU права выступления на Кубках мира со своей символикой – с флагом сборной России. IBU хотел запретить, но мы отстояли. Значит, есть у СБР авторитет.

Надо продолжить это движение. Ничего сейчас не ломать, а просто целенаправленно работать. Придет время, и российский биатлон вернется на международную арену. Вернется, чтобы побеждать!» – сказал Ростовцев.

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные