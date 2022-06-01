Павел Ростовцев: «Команда Майгурова показала адекватность, эффективность, как в выступлениях на главном старте, так и по другим направлениям»

Бывший тренер женской сборной поделился ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России, которые пройдут в июне.

«Система так устроена, что по окончании Олимпийских игр идут отчетно-выборные конференции. Они прошли во фристайле, в сноуборде, керлинге, лыжных гонках и фигурном катании.

Но почему-то только в биатлоне оппоненты действующего президента Виктора Майгурова, при котором биатлон наконец-то стал развиваться, началась спокойная работа, которая принесла результат, говорят: «Вот, надо было сначала избрать президента, а потом формировать сборные команды».

Нужно дать биатлону спокойно развиваться, перестать постоянно тасовать тренерские штабы. Дайте тренерам спокойно показать, на что они способны в российских условиях.

Много вопросов и различных нюансов, но в целом ситуация стабильная. Действующая команда президента федерации показала свою адекватность, эффективность, как в выступлениях на главном старте сезона, так и по другим направлениям.

Я ответственно заявляю, что сегодня Союз биатлонистов России – один из лучших по антидопинговой работе по рейтингу . Как мне кажется, биатлон – один из самых освещаемых в СМИ. Вся работа построена на принципах открытости.

Да, надо увеличивать и расширять программу финансирования, но она есть. Это здорово. Это заслуга этой команды.

Мы в контакте с Международной федерацией и отстаиваем там свои права. Я не знаю, в курсе или нет любители спорта, но СБР в Международном арбитражном суде добился от IBU права выступления на Кубках мира со своей символикой – с флагом сборной России. хотел запретить, но мы отстояли. Значит, есть у авторитет.

Надо продолжить это движение. Ничего сейчас не ломать, а просто целенаправленно работать. Придет время, и российский биатлон вернется на международную арену. Вернется, чтобы побеждать!» – сказал Ростовцев.

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