Гендиректор РУСАДА о претензиях со стороны WADA: «Для нас было сюрпризом услышать, что несоответствие законодательства – это критическое замечание к РУСАДА»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) высказалась о критических замечаниях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в частности из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

«Первая претензия – количество нарушений. Я незамедлительно запросила встречу и заявила, что это замечание не может служить препятствием к нашему восстановлению. Все доводы были письменно направлены в WADA.

Тем не менее аудиторы, которые присутствовали на встрече, оставили это замечание как критическое замечание к РУСАДА. Это значит, что надо исправить это в крайне сжатый срок. У нас стоит срок 7 января.

Далее мы действовали как обозначено в международном стандарте по соответствию. Мы передали этот спор в менеджмент WADA, разбираемся, кто будет рассматривать спор между РУСАДА и аудиторами. Дальше если менеджмент WADA решит, что аудиторы правы, то спор передается в комитет по соответствию WADA. И дальше достаточно долгая процедура, которая закончится в .

Это очень долгий процесс, даже не следующий год, скорее всего. Нас этот путь, конечно, очень сильно огорчает, потому что мы стремимся к максимально быстрому восстановлению организации», – сказала Логинова.

«Действительно состоялся аудит WADA, несколько раз аудиторы откладывали свой визит, затем они решили провести его в онлайн-формате. Для нас этот аудит был важен, в целом организация получила положительную оценку, что она укомплектована грамотным персоналом, что антидопинговая программа реализуется в соответствии с кодексом. Все замечания были устранены.

Для нас было сюрпризом услышать, что несоответствие законодательства – это критическое замечание к РУСАДА. Мы об этом услышали еще в рамках аудита, сразу же проинформировали министерство спорта. Отделили это замечание от операционной деятельности. Но с другой стороны, у нас в законе определение, что такое допинг, полностью соответствует конвенции ЮНЕСКО», – добавила гендиректор РУСАДА.