Андрей Падин: «Российская команда уверенно смотрелась бы на первом этапе Кубка мира»

Тренер Андрей Падин считает, что российские биатлонисты уверенно смотрелись бы на первом этапе Кубка мира.

– На что вы бы обратили внимание по первым стартам сезона на Кубке мира?

– За Кубком мира я слежу только по итоговым протоколам, а прямых трансляций не смотрел. Могу сказать, что появляются новые лидеры, конкуренция становится серьезнее.

В первых гонках не совсем выразительно выступили триумфаторы Олимпийских игр – французы. Новые имена появляются в сборной Германии. Традиционно сильно выступили на первых этапах шведы, а норвежцы заявляют о себе в лице лидера мирового биатлона .

Не хочу проводить больших параллелей, но считаю, что российская команда уверенно смотрелась бы на первом этапе Кубка мира, – сказал Падин.