Андрей Падин: «Российская команда уверенно смотрелась бы на первом этапе Кубка мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции Йоханнес Бо Андрей Падин Контиолахти Биатлон

Тренер Андрей Падин считает, что российские биатлонисты уверенно смотрелись бы на первом этапе Кубка мира.

– На что вы бы обратили внимание по первым стартам сезона на Кубке мира?

– За Кубком мира я слежу только по итоговым протоколам, а прямых трансляций не смотрел. Могу сказать, что появляются новые лидеры, конкуренция становится серьезнее.

В первых гонках не совсем выразительно выступили триумфаторы Олимпийских игр – французы. Новые имена появляются в сборной Германии. Традиционно сильно выступили на первых этапах шведы, а норвежцы заявляют о себе в лице лидера мирового биатлона Йоханнеса Бо.

Не хочу проводить больших параллелей, но считаю, что российская команда уверенно смотрелась бы на первом этапе Кубка мира, – сказал Падин.

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