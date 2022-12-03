Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон уступил 20 секунд, Лагрейд – 27
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.53,5
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,8
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,4
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,2
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 35,5
6. Филип Андерсен (Норвегия) – 39,1
7. Бенедикт Долль (Германия) – 40,7
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 42,7
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,1
10. Роман Реес (Германия) – 44,9...
12. Тарьей Бо (Норвегия) – 46,4...
14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 48,9...
21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,0
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 44,3 (3)
2. Адам Раннелс (Канада) – 47,3 (1)
3. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 48,1 (3)
4. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 48,2 (1)
5. Даниэле Каппеллари (Италия) – 48,3 (1)
6. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 49,1 (0)...
10. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,1 (1)...
21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 53,9 (1)...
24. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,3 (0)...
28. Роман Реес (Германия) – 56,1 (0)...
58. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,9 (2)...
71. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.05,4 (1)
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