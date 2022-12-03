Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон уступил 20 секунд, Лагрейд – 27

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.53,5

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,8

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27,4

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,2

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 35,5

6. Филип Андерсен (Норвегия) – 39,1

7. Бенедикт Долль (Германия) – 40,7

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 42,7

9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,1

10. Роман Реес (Германия) – 44,9...

12. Тарьей Бо (Норвегия) – 46,4...

14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 48,9...

21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,0

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 44,3 (3)

2. Адам Раннелс (Канада) – 47,3 (1)

3. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 48,1 (3)

4. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 48,2 (1)

5. Даниэле Каппеллари (Италия) – 48,3 (1)

6. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 49,1 (0)...

10. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,1 (1)...

21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 53,9 (1)...

24. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,3 (0)...

28. Роман Реес (Германия) – 56,1 (0)...

58. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,9 (2)...

71. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.05,4 (1)