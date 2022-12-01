Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, Литва – лучшая по скорострельности

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Норвежские биатлонисты были быстрейшими на лыжне в эстафете на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17.39,9

2. Юстус Штрелов (Германия) – 8,0

3. Эрик Перро (Франция) – 12,7

4. Артем Прима (Украина) – 19,9

5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 25,5

6. Александр Мухин (Казахстан) – 26,0

2-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 17.33,8

2. Йеспер Нелин (Швеция) – 6,6

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 10,3

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 12,9

5. Яков Фак (Словения) – 20,7

6. Владимир Илиев (Болгария) – 24,2

7. Фабьен Клод (Франция) – 25,1

3-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 17.39,1

2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,6

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,3

4. Якуб Штвртецки (Чехия) – 14,5

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 14,7

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 23,7

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.57,9

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23,9

3. Роман Реес (Германия) – 40,3

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 42,1

5. Антон Дудченко (Украина) – 42,2

6. Олли Хииденсало (Финляндия) – 43,5

Скорострельность

1. Литва – 4.07,3 (1+3)

2. Австрия – 4.25,1 (0+4)

3. Польша – 4.32,9 (0+2)

4. США – 4.34,3 (1+8)

5. Канада – 4.34,8 (0+12)

6. Словения – 4.40,0 (2+9)

7. Франция – 4.48,1 (0+9)

8. Германия – 4.49,3 (0+8)

9. Норвегия – 4.51,6 (0+7)

10. Украина – 4.52,7 (0+13)

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