Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, Литва – лучшая по скорострельности
Норвежские биатлонисты были быстрейшими на лыжне в эстафете на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17.39,9
2. Юстус Штрелов (Германия) – 8,0
3. Эрик Перро (Франция) – 12,7
4. Артем Прима (Украина) – 19,9
5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 25,5
6. Александр Мухин (Казахстан) – 26,0
2-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 17.33,8
2. Йеспер Нелин (Швеция) – 6,6
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 10,3
4. Михал Крчмарж (Чехия) – 12,9
5. Яков Фак (Словения) – 20,7
6. Владимир Илиев (Болгария) – 24,2
7. Фабьен Клод (Франция) – 25,1
3-й этап
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 17.39,1
2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,6
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,3
4. Якуб Штвртецки (Чехия) – 14,5
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 14,7
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 23,7
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.57,9
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23,9
3. Роман Реес (Германия) – 40,3
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 42,1
5. Антон Дудченко (Украина) – 42,2
6. Олли Хииденсало (Финляндия) – 43,5
Скорострельность
1. Литва – 4.07,3 (1+3)
2. Австрия – 4.25,1 (0+4)
3. Польша – 4.32,9 (0+2)
4. США – 4.34,3 (1+8)
5. Канада – 4.34,8 (0+12)
6. Словения – 4.40,0 (2+9)
7. Франция – 4.48,1 (0+9)
8. Германия – 4.49,3 (0+8)
9. Норвегия – 4.51,6 (0+7)
10. Украина – 4.52,7 (0+13)
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