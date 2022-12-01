Сборная Швеции приобрела вакс-грузовик стоимостью более 700 тысяч евро

Сборная Швеции по биатлону приобрела вакс-грузовик стоимостью 8 миллионов крон (около 730 тысяч евро).

– Думаю, норвежцы немного завидуют нашему грузовику. Это действительно высший класс. Мы должны быть очень довольны приоритетами нашей федерации.

– Вы догоняете Норвегию в роли сильнейшей биатлонной сборной?

– Я надеюсь на это. Мы невероятно сильная команда. Думаю, этой зимой мы наделаем шума. Им следует наc опасаться, – сказал .