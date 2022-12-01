Сборная Швеции приобрела вакс-грузовик стоимостью более 700 тысяч евро

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции сборная Швеции жен Мартин Понсилуома деньги Биатлон

Сборная Швеции по биатлону приобрела вакс-грузовик стоимостью 8 миллионов крон (около 730 тысяч евро).

– Думаю, норвежцы немного завидуют нашему грузовику. Это действительно высший класс. Мы должны быть очень довольны приоритетами нашей федерации.

– Вы догоняете Норвегию в роли сильнейшей биатлонной сборной?

– Я надеюсь на это. Мы невероятно сильная команда. Думаю, этой зимой мы наделаем шума. Им следует наc опасаться, – сказал Мартин Понсилуома.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные