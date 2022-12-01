Ханна Оберг: «Круто, что мы с Мартином Понсилуомой оба начнем субботние гонки в желтых майках»

Шведская биатлонистка прокомментировала свою победу в первой гонке сезона – индивидуальной гонке в Контиолахти.

«Я очень счастлива. Знала, что мой лыжный ход будет неплохим, и чувствовала себя расслабленной во время гонки. Главная цель сегодня состояла в том, чтобы собрать воедино все детали лыжного хода и стрельбы. Думаю, я хорошо поработала.

Я действительно работала над каждым выстрелом. Конечно, я промахнулась на последней стрельбе, но очень рада, что закрыла последнюю мишень.

Стартовать в желтой майке будет действительно здорово. В прошлом году у меня не было такого опыта после первой гонки. И очень круто, что мы с Мартином (Понсилуомой) оба начнем субботние спринты в желтом», – сказала Оберг.