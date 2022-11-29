Станислав Поздняков: «Наши атлеты получают гораздо больше с финансовой точки зрения, чем в любой стране мира»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как изменилась работа в условиях санкций и высказался о поддержке спорта со стороны государства.

– Как изменилась жизнь ОКР в связи с происходящим сегодня?

– Новые условия требуют нового подхода, и для нас система работы коренным образом изменилась. После вступления в силу пресловутых рекомендаций МОК нам было необходимо переформатировать работу так, чтобы вся спортивная инфраструктура работала на спорт высших достижений, чтобы мы не потеряли сборную как таковую.

Мы в этой части плотно сотрудничали и с спорта, и с федерациями, чтобы сформировать условия для спортсменов, которые оказались в такой непростой ситуации. Безусловно, они – самая пострадавшая сторона. И было необходимо создать новые соревновательные возможности, условия для тренировок, полноценный спортивный календарь.

Понятно, что в отсутствие международных соревнований это крайне сложная задача. Сделали акцент на увеличении числа внутренних стартов. Их стало больше, где-то изменились формат и статус. Это я ответственно говорю, потому что очень много соревнований посетил в уходящем году.

Мне была нужна четкая уверенность в том, что спортсмены заняты на регулярной основе, федерации делают все необходимое для того, чтобы подготовительный процесс не остановился, при том что все социальные гарантии государство со своей стороны выполняет в полном объеме.

Когда рекомендации будут сняты, наша сборная команда должна быть полностью подготовлена и с ходу влиться в квалификационные турниры, которые являются для нас приоритетом в настоящий момент.

В этой работе, я думаю, мы преуспели. Подавляющее большинство членов сборных команд находится здесь, в России, готовится к соревнованиям. Да, кто-то не сбавлял обороты после Олимпийских игр, а кто-то взял паузу.

Могу с полной ответственностью сказать, что никто из лидеров нашей олимпийской команды никуда не побежал

– Хотя многие прогнозировали обратное. Почему этого не произошло?

– Система социальных гарантий, социального лифта в нашей стране как существовала со времен Советского Союза, так и остается. Только модернизировалась с годами. Ничего подобного нет нигде в мире. И в олимпийских дисциплинах, за исключением тенниса или хоккея, серьезно заработать спортсменам невозможно.

Наши же атлеты получают гораздо больше с финансовой точки зрения, чем в любой стране мира. И пока эта система будет работать, пока будет поддержка спорта на уровне государства, пока компания «Газпром» остается надежным партнером олимпийского движения, спортсменам нет никакого смысла куда-то уезжать.

Самое главное, чтобы не было разброда и шатания, чтобы люди были заняты, чтобы могли соревноваться в условиях высокой конкуренции.

Да, понятно, сейчас соревнования в основном не мирового топ-уровня. Но как только спортсмен начинает пропускать турниры, думая – а что мне рвать жилы, когда ничего не понятно, я лучше потом подготовлюсь – он сразу выпадает из ритма. Я сейчас в связи с этим больше говорю о летних видах. Но таких примеров на самом деле очень мало, единицы, – сказал Поздняков.