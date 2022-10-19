Поздняков о первом дне генассамблеи АНОК: «Главный итог – это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги первого дня генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

«Первый день генеральной ассамблеи АНОК выдался непростым. Как и ожидалось. Звучала и маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия.

Однако, главный итог, на мой взгляд, это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно четко. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах, который дал убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов.

Наша делегация в Сеуле проводит большое количество рабочих встреч с коллегами из МОК, НОКов других стран, руководителями международных федераций. Мы обсуждаем широкий круг вопросов актуальной повестки и последовательно разъясняем всем, с кем общаемся, нашу позицию. Видим, что наши доводы в подавляющем большинстве случаев понимают и принимают.

И мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении наших спортсменов. И это мнение звучит все громче», – написал Поздняков.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

Бах о том, почему не отстранены российские спортивные организации: «Санкции должны распространяться лишь на тех, кто ответственен за конфликт»

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