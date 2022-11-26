Васильев о тренировке биатлонисток в мороз: «Мы в свое время в такую погоду тренировались и не плакали. Тренеру виднее, повредит ли это здоровью»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о тренировках биатлонисток в Ханты-Мансийске, где проходит первый этап Кубка России.

Сегодня из-за мороза были отменены гонки преследования. Вместо них группа тренера Михаила Шашилова провела тренировку на стадионе.

– Не страшно ли вам за спортсменов после таких тренировок?

– Все зависит от ситуации и обстановки. Конечно, погодные условия не очень хорошие. Мы в свое время в такую погоду тренировались и не плакали. Считалось, что это обычная вещь. Другое дело – девчонок жалко.

Но тренеру всегда на месте виднее, повредит ли это здоровью спортсменок. Не думаю, что там что-то катастрофическое. Для лыжников и биатлонистов в тренировочном плане это обычная история. Вот соревноваться в таких погодных условиях нельзя.

– А вы бы сами стали бы проводить тренировку при минус 27 в Сибири?

– Да. Там сухо. И минус 27 там не так тяжело ощущается, как в Санкт-Петербурге, где в двадцатиградусный мороз тяжелее, чем в минус 30 в Сибири. Ничего такого. Мы неоднократно тренировались в таких условиях. Ничего сверхъестественного нет. Звучит только это очень страшно, – сказал Васильев.