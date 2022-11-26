Группа Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что биатлонистки его группы проведут сегодня тренировку на стадионе, несмотря на отмену гонок первого этапа Кубка России.

Гонки преследования, запланированные на 26 ноября, были отменены из-за мороза – температура опустилась до -27. Если погодные условия позволят, соревнования пройдут завтра.

«Все тренируются в 11 часов в тире, в 12 – в зале, на стадионе – в четыре вечера», – сказал Шашилов.

Группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова сегодня тренироваться на стадионе не будут.