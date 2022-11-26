Шашилов о словах мужа Куклиной: «Ему тоже хорошо у телевизора. Не надо сопли подтирать спортсменкам»

Тренер женской сборной России по биатлону ответил мужу Ларисы Куклиной Михаилу.

Группа Шашилова сегодня провела тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок Кубка России из-за мороза.

«Должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет? Тепло ведь, ###», – отреагировал Куклин.

– Михаил Куклин возразил вам сегодня насчет проведения тренировки. Мол, вам тепло, а спортсменам – нет.

– Пускай он кого‑нибудь родит, а потом думает, как сберечь, как накормить, как напоить, все очень просто.

– По итогам спринтерской гонки ни у кого не было проблем с обморожением?

– Нет, ни у кого. Все было нормально, некоторым даже было жарко. Понятно, что каждый человек воспринимает по‑своему, как вот Миша Куклин. Пусть воспринимает по‑своему. Ему тоже хорошо у телевизора, видимо. Не надо сопли подтирать им. Не надо кормить, поить и сопли подтирать, у них все нормально, – сказал Шашилов.

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