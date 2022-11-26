Шашилов о словах мужа Куклиной: «Ему тоже хорошо у телевизора. Не надо сопли подтирать спортсменкам»

Теги сборная России жен Кубок России Михаил Куклин Михаил Шашилов Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил мужу Ларисы Куклиной Михаилу.

Группа Шашилова сегодня провела тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок Кубка России из-за мороза.

«Должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет? Тепло ведь, ###», – отреагировал Куклин.

– Михаил Куклин возразил вам сегодня насчет проведения тренировки. Мол, вам тепло, а спортсменам – нет.

– Пускай он кого‑нибудь родит, а потом думает, как сберечь, как накормить, как напоить, все очень просто.

– По итогам спринтерской гонки ни у кого не было проблем с обморожением?

– Нет, ни у кого. Все было нормально, некоторым даже было жарко. Понятно, что каждый человек воспринимает по‑своему, как вот Миша Куклин. Пусть воспринимает по‑своему. Ему тоже хорошо у телевизора, видимо. Не надо сопли подтирать им. Не надо кормить, поить и сопли подтирать, у них все нормально, – сказал Шашилов.

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