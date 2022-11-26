Михаил Шашилов: «Потепление идет, ветер поменялся. Думаю, завтра будем стартовать. Если сейчас отсидим, потом еще в Увате отсидим»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов считает, что гонки преследования на Кубке России завтра состоятся.

Сегодня соревнования в Ханты-Мансийске были отменены из-за мороза. Вместо них группа Шашилова провела тренировку на стадионе.

– Нормальные ли условия для тренировки? Не слишком ли холодно?

– Мы из России. Раньше в России и при -30 стартовали – ничего. Потепление идет, ветер поменялся. Тренироваться нужно, спортсмены и сами это понимают.

Чего в зале сидеть? Немного поинтервалят, где‑то проработают мышцы, где‑то продышатся, чтобы не задохнуться. Ничего в этом сложного нет.

– Такая погода подходит только для тренировок, не для соревнований же?

– Ну в -28 мы не соревнуемся, но мы уже адаптировались за пять дней здесь. Сейчас тренировку проведем, посмотрим. Думаю, завтра будем стартовать.

– По регламенту -20 градусов – это предел, если будет -22, вы допустите своих спортсменок?

– Будем думать. А причем тут спортсмены? Есть судья. Спортсмены‑то рвутся в бой, они же нормальные люди.

– В Пекине хуже была погода?

– Такая же. Там суше просто, ветер был, но все равно соревновались, воевали. Спортсмены гораздо лучше, чем мы о них думаем. Они готовы стартовать.

Понятно, что нужно разумно одеться, разумно идти на дистанции. Спортсмен же готовился. Если сейчас тут отсидим, потом еще в Увате (на втором этапе Кубка России – Sports.ru) отсидим. Надо же тренироваться и стартовать, – сказал Шашилов.