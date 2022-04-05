Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»

Ильшат Нигматуллин, тренер и муж биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, рассказал о ситуации с Михаилом Шашиловым в женской сборной России.

«В мае, когда формировался состав сборной, нам совсем не дали выбора уйти на самоподготовку. Сказали, что нам не видать Олимпийских игр, если мы не поедем с командой. Поставили перед фактом. В дальнейшем травма не спины, а грушевидной мышцы связана с тренировочным процессом, который был на централизованной подготовке.

Многие не знают, что ей пришлось пропускать целый месяц и не тренироваться. У Ульяны был срыв организма, причем очень сильный. Мы месяц выводили ее из этого состояния. Также не могли провести стрелковую работу: часто поднималась температура. В дальнейшие месяцы нам пришлось работка на опережение. Это повлияло на соревновательное время.

Еще была такая ситуация, когда осенью на тренерском совете я выступил, где сказал, что Ульяна не будет тренироваться на централизованной подготовке. Инициатива была моя. Заявление о пересмотре отборов, потому что в тот момент ее отцепляли от поездки на Кубок мира. Я собирал подписи, понимая, что если промолчать, ничего хорошего не выйдет.

В дальнейшем тоже были моменты. Например, от Михаила Викторовича шли докладные, почему ее нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные. Дисциплинарный комитет все выслушал и принял решение, что Ульяна ни в чем не была виновата.

В основном они (взаимодействия) шли между мной и Ульяной. Когда я писал Михаилу Викторовичу, ответ я мог получить к вечеру, а потом пошли сообщения без ответа. У нас не было обсуждений планов и целей. Мне была нужна информация по датам комплексных и силовых тренировок. По этим данным я писал весь тренировочный процесс», – заявил Нигматуллин.

На Олимпийских играх в Пекине биатлонистка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.